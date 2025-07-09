Кличко и 5 'американцев': назван состав сборной Украины на старт квалификации к ЧМ-2027 по баскетболу

14 июля мужская сборная Украины по баскетболу начнет подготовку к выступлению в пре-квалификации чемпионата мира-2027. Соперниками нашей команды по групповому раунду станут сборные Швейцарии и Словакии.

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Тренерский штаб во главе с главным тренером Айнарсом Багатскисом определился с расширенным составом национальной команды на предстоящие матчи.

Защитники: Александр Ковляр, ("Будучность", Черногория), Виталий Зотов ("Йонава", Литва), Иссуф Санон (ВЭФ, Латвия), Илья Тыртышник, ("ОраСи Равенна", Италия), Максим Шульга ("Бостон Селтикс", США), Святослав Михайлюк ("Юта Джаз", США), Михаил Бублик ("Киев-Баскет", Украина).

Форварды: Богдан Близнюк ("Йонава", Литва), Владимир Конев ("Днепр", Украина), Иван Ткаченко ("Миттельдойчер", Германия), Артем Ковалев ("Тангеран Хоукс", Индонезия),Александр Липовый ("Колоссос", Греция), Андрей Войналович, ("Сабах", Азербайджан), Вячеслав Бобров (ВЭФ, Латвия), Владислав Семерич ("Индиан Хиллс", США).

Центровые:Максим Кличко ("Монако", Франция), Даниил Сипало ("Днепр", Украина), Ростислав Новицкий ("Валмиера", Латвия), Вячеслав Кравцов ("Борнео Хорнбиллз", Индонезия),Артем Пустовой ("Сартрия Муда", Индонезия), Алексей Лень ("Лос-Анжджелес Лейкерс", США), Дмитрий Скапинцев ("Рип Сити Ремикс", США).

В рамках подготовки к официальным матчам у сборной Украины запланировано три контрольных матча – 24 и 25 в Риге против Нидерландов и 2 августа в Хорватии против местной национальной сборной.

Расписание матчей сборной Украины в пре-квалификации ЧМ-2027

6 августа, 20:00. Швейцария – Украина

9 августа, 17:00. Украина – Словакия

16 августа, 17:00. Украина – Швейцария

20 августа, 19:00. Словакия – Украина

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