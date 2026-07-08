"Кличко? Это нужно было делать": известный тренер оценил игру Украины в отборе ЧМ по баскетболу

Сборная Украины по баскетболу завершила первый этап квалификации на ЧМ-2027, уверенно разгромив сборную Дании (99:69). Наша команда вышла в решающий раунд отборочного турнира и уже узнала своих соперников.

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Заслуженный тренер Украины Максим Михельсон, который воспитал нынешних игроков национальной команды Святослава Михайлюка, Дмитрия Скапинцев и Ивана Ткаченко в интервью порталу Sport.ua поделился впечатлениями от последних матчей, отметив прогресс Максима Кличко.

– Украина довольно легко обыграла Данию. Какие у вас эмоции после этой убедительной победы "сине-желтых"?

– Эмоции исключительно положительные. Прежде всего потому, что команда выполнила свою задачу в этом отборочном окне.

Если матч с Грузией был очень эмоциональным и требовал много энергии как физически, так и психологически, то против Дании сборная продемонстрировала зрелость и профессионализм. Украина вышла на площадку с правильным настроем, немного "прощупала" соперника в первой четверти, а затем включила свои мощности ровно настолько, насколько это было необходимо для уверенной победы. Все было надежно, дисциплинированно и, как говорят в спорте, на классе. Команда не допустила недооценки соперника и спокойно довела дело до нужного результата.

Особенно важно, что сборная не просто вышла в следующий раунд, а сохранила максимум возможных побед, которые теперь имеют большое значение из-за нового формата квалификации. Именно поэтому этот матч был гораздо важнее, чем может показаться на первый взгляд. Сейчас самое главное – то, что команда завершила это окно на хороших эмоциях, с хорошим результатом и создала себе неплохие стартовые позиции перед вторым раундом.

– И на этот раз героем стал Святослав Михайлюк. Уровень его баскетбола позволяет ему практически в одиночку решать исход таких матчей. Как вы оцениваете игру Святослава в этих матчах сборной Украины?

– Святослав провел очень удачное окно и в очередной раз подтвердил свой высокий уровень.

Меня особенно радует не только его результативность, но и стабильность. Во всех четырех матчах этого цикла – двух товарищеских и двух официальных – Свят выглядел стабильно полезным на обеих сторонах площадки, сильным и уверенным. Именно такая стабильность качественно отличает игроков высокого международного уровня.

Лично мне приятно видеть его в такой форме еще и потому, что, как я уже говорил в предыдущем интервью, после завершения сезона в НБА я помогал ему готовиться к этому сборам сборной. Вообще каждое лето мы вместе с Николаем Кирсановым работаем со многими украинскими баскетболистами и баскетболистками, помогая им готовиться к новому клубному сезону в Европе, летней лиге НБА, NCAA или к матчам различных национальных сборных.

Этим летом у нас снова была возможность поработать вместе со Святом и Сашей Кобзистым. Поэтому, конечно, очень приятно видеть, когда проделанная работа приносит результат, и ребята приезжают в сборную в хорошей форме и показывают отличные результаты. И тренерам сборной не нужно думать, как восстановить и привести в форму игроков после длительного отдыха по окончании сезона. Тем более за такой короткий промежуток времени, который у них есть на подготовку сборной.

Вообще нужно сказать, что этим летом ребята были очень мотивированы и очень упорно работали, готовясь к выступлению за сборную. И сейчас я нахожусь с ними на связи, и совсем скоро мы возобновим нашу подготовку к следующему трансферному окну.

Сегодня к нам уже прилетел Дмитрий Скапинцев, через несколько дней вернется Святослав, надеюсь, присоединится и Саша. Так что уже начинаем подготовку к следующему окну сборной в августе.

Если же вернуться к вашему вопросу о влиянии Святослава на результат сборной, то, безусловно, Святослав играет огромную роль в этой команде. Но я бы не сказал, что он выигрывает такие матчи в одиночку. Да, он является одним из лидеров сборной Украины, но сегодня мы видим команду, в которой рядом с ним есть игроки, способные взять на себя ответственность и помочь добиться результата.

Эта команда еще в предыдущих отборочных этапах показала, что обладает характером, правильным менталитетом и умеет бороться за результат даже в сложных ситуациях. А игроки, присоединившиеся к сборной этим летом, привнесли именно те качества, которых ей раньше немного не хватало – дополнительный уровень мастерства, глубину состава и вариативность в игре. Именно поэтому сегодня сборная Украины выглядит очень сбалансированной и конкурентоспособной.

И если к августовскому окну нам удастся привлечь еще нескольких наших квалифицированных игроков и органично вписать их в этот состав, не нарушив ту командную химию, которая уже сформировалась внутри коллектива, то у Украины будет действительно очень конкурентоспособная сборная.

– Неплохо сыграл и Максим Кличко, набрав 9+2. Оцените перспективы сына легендарного боксера в баскетболе...

– Честно говоря, я всегда очень осторожно отношусь к оценке перспектив игроков, с которыми лично не работал.

Конечно, у Максима есть то, чему невозможно научить – элитные антропометрические данные, хорошие физические качества, серьезный потенциал и отличные предпосылки для развития. Для молодого игрока все это очень важно. А для баскетболиста с его габаритами наличие даже части этих качеств уже свидетельствует о высоком потенциале.

Мне также нравится, что он эмоционально вовлечен в игру, не выглядит равнодушным на площадке и проявляет характер. Здесь, безусловно, ему есть у кого поучиться и на кого равняться в семье, а это тоже очень важный фактор.

Но когда речь заходит о реальных перспективах достичь высшего уровня в баскетболе, все становится гораздо сложнее. Важно не просто обладать определенными данными или способностями, но и суметь ими воспользоваться и реализовать свой потенциал. И здесь очень многое зависит от трудолюбия, характера, способности воспринимать информацию, желания прогрессировать и с каждым днем становиться лучше.

Через экран телевизора невозможно оценить наличие или отсутствие именно тех качеств, которые на самом деле и определяют будущее игрока. Именно поэтому я не люблю делать далеко идущие выводы о перспективах баскетболистов только после просмотра матчей. Чтобы по-настоящему понять потенциал игрока, нужно некоторое время поработать с ним лично.

Но одно могу сказать точно – Максим продемонстрировал очень серьезный прогресс по сравнению с тем периодом, когда мы впервые увидели его в составе юношеской сборной Украины.

Мне также нравится его решение провести определенный этап карьеры в Европе. И сейчас будет очень интересно посмотреть, как он проявит себя в системе NCAA.

При этом очень хорошо, что Максим регулярно получает вызовы в национальную сборную. Считаю, что это очень правильное решение со стороны тренерского штаба и Федерации баскетбола Украины. Это бесценный опыт для молодого игрока.

Работа бок о бок с лучшими баскетболистами страны, тренировки с такими топовыми центровыми, как Артем Пустовой, Станислав Кравцов и Дмитрий Скапинцев, общение с опытными тренерами и пребывание в такой среде всегда ускоряют развитие. Иногда даже один сбор национальной команды дает молодому игроку гораздо больше для прогресса, чем целый сезон на клубном уровне.

Поэтому сам факт того, что Максим находится в этой системе и имеет возможность работать бок о бок с лучшими игроками страны, уже является очень позитивным сигналом для его дальнейшего развития. А в его случае он еще и пользуется доверием тренерского штаба и проводит на площадке довольно много времени, как для молодого игрока.

К тому же ситуация на позиции центрового в сборной в последние периоды складывалась таким образом, что его не просто можно было привлекать в команду – это нужно было делать. И, на мой взгляд, этот опыт уже приносит пользу как самому Максиму, так и сборной.

Поэтому время покажет, насколько высоким будет потолок Максима Кличко. Но однозначно можно сказать, что сейчас он получает очень благоприятную среду для своего развития как баскетболиста, и это уже большой плюс для его будущего. А дальше все будет зависеть от него самого – от того, насколько правильно он воспользуется всеми возможностями, которые у него есть сегодня.

– Соперниками "сине-желтых" во втором квалификационном раунде стали Греция, Черногория и Португалия. Что вы можете сказать об этих командах? Кто выглядит фаворитом этой четверки?

– Если говорить о статусе, то, конечно, Греция остается самой громкой командой среди этих соперников. Это баскетбольная страна с большими традициями, сильным чемпионатом и игроками очень высокого уровня. Но последнее окно еще раз показало, что в квалификации статус сам по себе ничего не гарантирует. Греция неожиданно проиграла оба матча, в том числе дома Португалии, и это существенно изменило ситуацию в группе.

Черногория – очень непростой соперник. У них традиционно сильная передняя линия, физический баскетбол, хорошие габариты, плюс есть опытные игроки на периметре. Это команда, против которой всегда трудно играть, особенно в физическом плане. К тому же последние официальные матчи с Черногорией для Украины были очень сложными. Не стоит забывать и о том, что главный тренер сборной Черногории хорошо знаком с украинским баскетболом и многими нашими игроками. В матчах такого уровня подобные детали иногда дают дополнительное преимущество при подготовке к сопернику, поэтому это также фактор, который нужно учитывать.

Португалию тоже точно нельзя недооценивать. Возможно, на бумаге это не такая статусная сборная, как Греция или Черногория, но для Украины это очень неудобный соперник. Мы хорошо помним последний отбор на Евробаскет, где Португалия дважды обыграла Украину и фактически не оставила ей шансов попасть на чемпионат Европы. Поэтому здесь не может быть никакого пренебрежения или разговоров о "легком" сопернике.

Португалия в очередной раз доказала свою конкурентоспособность, обыграв Грецию на выезде и выйдя во второй раунд квалификации. С одной стороны, это команда, которая уже помогает нам, неожиданно отбирая очки у лидеров группы. Но мы должны понимать, что они так же будут пытаться отобрать эти очки и у нас. И, как показывает практика, если отнестись к ним без должного уважения, они вполне способны это сделать.

Если говорить именно о турнирной ситуации, то она для Украины сейчас довольно интересная. В группе, с которой мы объединяемся, команды много теряли очков друг с другом. А Украина, уступив в первом раунде только фавориту своей группы – Испании, больше не упустила ни одной победы. С учетом нового формата, при котором все результаты первого этапа переносятся дальше, это дает нам довольно стабильную стартовую позицию перед вторым раундом.

Также мне нравится, что второй раунд Украина начинает именно с матчей против Греции и Черногории в августовском окне. Это сильные соперники, но именно в августе у нас есть шанс собрать максимально качественный состав и задействовать наших сильнейших игроков. Если мы сможем подойти к этому окну в оптимальном составе, сохранить ту командную химию, которую увидели сейчас, и добавить еще несколько сильных исполнителей, то Украина точно сможет бороться с любым соперником в этой группе.

Фаворитом на бумаге, даже несмотря на турнирное положение в их группе, я все равно назвал бы Грецию – из-за статуса, глубины состава и общего уровня баскетбольной школы. Вопрос лишь в том, сколько своих топовых игроков сборная Греции сможет привлечь к следующим этапам квалификации.

Это реалии современного баскетбола и нового формата квалификации, когда матчи растянуты на длительный промежуток времени, а часть из них проводится во время клубного сезона. Из-за этого результаты сборных стали значительно менее предсказуемыми. Пожалуй, именно этого и добивалась ФИБА, когда в свое время меняла формат проведения квалификации.

После первого раунда уже очевидно: эта группа будет очень ровной. Здесь решающими факторами станут не названия команд, а готовность в конкретном окне, состав, дисциплина, физическая форма и умение выигрывать свои матчи без потери концентрации.У Украины сейчас хорошая стартовая позиция, но ее еще нужно правильно использовать. У нас есть реальный шанс, но теперь самое главное – подтвердить это уже непосредственно на площадке.