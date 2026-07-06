Определились соперники сборной Украины на втором этапе отбора на чемпионат мира-2027 по баскетболу

Национальная мужская сборная Украины узнала всех соперников на втором этапе квалификации чемпионата мира-2027.

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В заключительном туре первого этапа отбора Украина уверенно победила Данию на выезде (99:69), а Грузия в драматичном матче в овертайме одолела Испанию — 91:89, отыграв 22-очковое отставание. В итоге Украина с второго места в группе вышла во второй этап.

В соответствии с форматом квалификации, на следующем этапе три лучшие команды группы А (Испания, Украина, Грузия) объединяются с группой В.

Там в последнем туре Португалия неожиданно победила Грецию – 71:56, нанеся грекам второе поражение подряд, а Черногория в напряжённом матче одолела Румынию — 65:64.

В результате Черногория выиграла группу с показателем 4-2, также во второй этап вышли Португалия (3-3) и Греция (3-3), причем Португалия опередила Грецию благодаря преимуществу по результатам личных встреч.

Таким образом, на втором этапе сборная Украины сыграет против Черногории, Португалии и Греции. С каждым из соперников украинцы проведут по два матча – дома и на выезде.

Во второй этап все команды переносят результаты матчей первого раунда. Сборная Украины начнёт борьбу с показателем 4 победы и 2 поражения.

Турнирная таблица группы Украины в финальном раунде отбора

1. Испания – 5 побед/1 поражение, 11 очков

2. Украина – 4/2, 10 очков

3. Черногория – 4/2, 10 очков

4. Португалия – 3/3, 9 очков

5. Греция – 3/3, 9 очков

6. Грузия – 3/3, 9 очков

Матчи второго этапа также пройдут в ноябре 2026 года и феврале 2027 года.

По итогам этого раунда три лучшие сборные из шести команд группы получат путевки на чемпионат мира-2027, который примет Катар.

Следующее игровое окно состоится в конце августа 2026 года. 28 августа Украина сыграет против Греции номинально домашний матч, а 31 августа на выезде против Черногории. Полный календарь второго этапа квалификации на чемпионат мира-2027 будет опубликован позже.

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