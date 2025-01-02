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Киевлянин впервые в истории завоевал пояс чемпиона мира по боксу! 100 лет знаменитой победе легендарного эмигранта

Максим Иншаков
Спорт Oboz
2 минуты
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Киевлянин впервые в истории завоевал пояс чемпиона мира по боксу! 100 лет знаменитой победе легендарного эмигранта

Ровно 100 лет назад – 2 января 1925 года в Нью-Йорке, на арене "Мэдисон Сквер Гарден", уроженец Киева Льюис Каплан (107-22-13, 27 КО) стал первым боксером из Украины, который завоевал титул чемпиона мира среди профессионалов. Его победа над Дэнни Крамером в бою за вакантный пояс в полулегком весе вошла в десятку лучших боев первой четверти ХХ века.

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Льюис Каплан, которого из-за маленького роста получил прозвище Кид ("Малыш"), родился в Киеве в 1901 году, а уже в 1907-м эмигрировал с семьей в США. Его детство прошло в городе Мериден (Коннектикут), где он работал продавцом фруктов. Низкий рост – всего 157 см – не мешал ему на ринге: агрессивный стиль и мощные удары с обеих рук сделали Каплана легендой полулегкого веса.

Киевлянин впервые в истории завоевал пояс чемпиона мира по боксу! 100 лет знаменитой победе легендарного эмигранта

Его профессиональная карьера началась в 1919 году, и за первые пять лет он провел 63 боя. Но решающим стал 1925-й, когда Каплан одержал три победы в турнире претендентов и встретился с Дэнни Крамером за титул чемпиона. В том бою Кид методично увеличивал преимущество, пока секунданты соперника не остановили поединок в десятом раунде.

Киевлянин впервые в истории завоевал пояс чемпиона мира по боксу! 100 лет знаменитой победе легендарного эмигранта

Шестнадцать раз он успешно защищал свой титул. Особенно запомнились два боя с Бэйбом Херманом в 1925 году: первый завершился ничьей, а второй принес Каплану победу по очкам. Но главным соперником для него всегда оставался собственный вес. Он часто говорил, что поддержание 57,2 кг давалось ему тяжелее, чем удары на ринге.

Киевлянин впервые в истории завоевал пояс чемпиона мира по боксу! 100 лет знаменитой победе легендарного эмигранта

В 1926 году Каплан добровольно оставил титул и перешел в легкий вес. "Люди ставят на меня свои последние деньги. Я не имею права их обманывать", – объяснил он свое решение. В новой категории ему удалось одержать победы над именитыми соперниками, но шансов побороться за пояс он больше не получил.

После завершения карьеры Каплан занялся ресторанным бизнесом, а затем стал тренером и рефери, заслужив уважение в боксерских кругах. Льюис Каплан умер в 1970 году, оставив за собой славу одного из лучших полулегковиков в истории.

Киевлянин впервые в истории завоевал пояс чемпиона мира по боксу! 100 лет знаменитой победе легендарного эмигранта

Авторитетное спортивное издание GiveMeSport включило Луиса Кида Каплана в десятку лучших боксеров в истории Украины.

Киевлянин впервые в истории завоевал пояс чемпиона мира по боксу! 100 лет знаменитой победе легендарного эмигранта

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