Ровно 100 лет назад – 2 января 1925 года в Нью-Йорке, на арене "Мэдисон Сквер Гарден", уроженец Киева Льюис Каплан (107-22-13, 27 КО) стал первым боксером из Украины, который завоевал титул чемпиона мира среди профессионалов. Его победа над Дэнни Крамером в бою за вакантный пояс в полулегком весе вошла в десятку лучших боев первой четверти ХХ века.

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Льюис Каплан, которого из-за маленького роста получил прозвище Кид ("Малыш"), родился в Киеве в 1901 году, а уже в 1907-м эмигрировал с семьей в США. Его детство прошло в городе Мериден (Коннектикут), где он работал продавцом фруктов. Низкий рост – всего 157 см – не мешал ему на ринге: агрессивный стиль и мощные удары с обеих рук сделали Каплана легендой полулегкого веса.

Его профессиональная карьера началась в 1919 году, и за первые пять лет он провел 63 боя. Но решающим стал 1925-й, когда Каплан одержал три победы в турнире претендентов и встретился с Дэнни Крамером за титул чемпиона. В том бою Кид методично увеличивал преимущество, пока секунданты соперника не остановили поединок в десятом раунде.

Шестнадцать раз он успешно защищал свой титул. Особенно запомнились два боя с Бэйбом Херманом в 1925 году: первый завершился ничьей, а второй принес Каплану победу по очкам. Но главным соперником для него всегда оставался собственный вес. Он часто говорил, что поддержание 57,2 кг давалось ему тяжелее, чем удары на ринге.

В 1926 году Каплан добровольно оставил титул и перешел в легкий вес. "Люди ставят на меня свои последние деньги. Я не имею права их обманывать", – объяснил он свое решение. В новой категории ему удалось одержать победы над именитыми соперниками, но шансов побороться за пояс он больше не получил.

После завершения карьеры Каплан занялся ресторанным бизнесом, а затем стал тренером и рефери, заслужив уважение в боксерских кругах. Льюис Каплан умер в 1970 году, оставив за собой славу одного из лучших полулегковиков в истории.

Авторитетное спортивное издание GiveMeSport включило Луиса Кида Каплана в десятку лучших боксеров в истории Украины.

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