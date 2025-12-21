'Киев-Баскет' завершил год победой над БК 'Ривне' в Суперлиге Favbet

В Ривне завершился матч регулярного чемпионата Украины по баскетболу в Суперлиге между БК Ривне и Киев-Баскет. Победу праздновали гости - 82:63.

Для обеих команд этот матч был заключительным в календарном 2025 году, поэтому мотивация завершить год на мажорной ноте доминировала в расположении обеих команд. Однако уже в первой четверти Киев-Баскет сломал намерения хозяев, сокрушив их со счетом 25:9. Все началось с трехочкового от Бублика, который был сорван, а Михаил с линии штрафных реализовал все три броска. В общем, в первой четверти команды не очень радовали зрителей точными бросками с дальней дистанции: у Ривне это удалось лишь Александру Поносову, а вот у киевлян с одинаковой позиции из угла площадки дважды точно атаковал Артем Романица.

Вторую десятиминутку ривненчане провели уже активнее, но сдержать Клевзуника и Карпюка под собственной корзиной так и не смогли. Наконец начали набирать очки Трейлор и Дюпри, точный трехочковый дался Коровякову, но всего этого было мало для того, чтобы попытаться спасти этот матч. На большой перерыв соперники отправились при счете 25:42.

В третьей четверти хозяева получили надежду на то, что им удастся вернуть интригу в матч. После того как Сушкин с разворота попал в корзину Ровно со средней дистанции, счет в матче установился на отметках 49:30 в пользу киевлян. Денис Спиридонов взял тайм-аут, из которого Ровно вернулось в игру эффектным трехочковым от дебютанта команды Виталия Быкова. Он же реализовал два штрафных, а затем добавил еще один трехочковый, сократив отставание своей команды до 13 баллов. Киев-Баскет сумел стабилизировать игру до конца третьей четверти, остановив ривненчан на отметках 47:58 перед заключительной четвертью.

В последней десятиминутке, несмотря на значительное преимущество в счете, Киев-Баскет рванул в атаку. Бублик, Сушкин, Клевзуник и Карпюк или завершали атаки точными бросками, или провоцировали на себе фолы и реализовывали штрафные броски. Когда за две с половиной минуты до завершения основного времени преимущество киевлян достигло 27 очков, стало понятно, что победу они уже не отпустят. В конце концов, Ривне смог отыграть лишь 8 очков – 63:82 в итоге.

Лучшим в составе столичной команды стал Ярослав Карпюк, который набрал 15 очков и добавил к ним 13 подборов.

Суперлига. Регулярный чемпионат

Ривне-ОШВСМ – Киев-Баскет 63:82 (9:25, 16:17, 22:16, 16:24)

Ривне-ОШВСМ: Хайнс 1, Тимощук 3+3 подбора, Трейлор 10+8 подборов, Коровяков 11+4 подбора, Дюпри 10+7 подборов – старт; Поносов 10, Быков 8, Шептицкий 5, Шепелев 5, Рябой 0, Кравченко 0.

Киев-Баскет: Сушкин 17, Клевзуник 14 + 7 подборов + 5 передач, Бублик 14 + 3 подбора, Романица 9, Карпюк 15 + 13 подборов – старт; Сандул 4 + 4 подбора, Колаволе 3, Малич 3 + 3 подбора, Смтиюх 2, Мануйлик 1, Рыжков 0, Бур 0.