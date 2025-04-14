'Киев-Баскет' выиграл первый полуфинал плей-офф Суперлиги Favbet

Столичный "Киев-Баскет" одержал непростую домашнюю победу над "Ривне-ОШВСМ" со счетом 75:69 в первом матче полуфинальной серии плейоф Суперлиги Favbet.

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"Киев-Баскет" здорово начал игру, как в атаке, так и в защите, потому как результат повел 9:0 на старте. С одной стороны активная работа в защите, прессинг, подстраховка, а с другой хорошая реализация трехочковых от разных игроков и Денис Клевзуник, раз за разом разбиравшийся с Родом Брауном один в один.

Ближе к середине первой четверти "Ривне" сумело выровнять игру и стал лучше играть в атаке, но "Киев-Баскет" при этом контролировал ход событий на площадке и удерживал добытое преимущество.

Определенным катализатором для "Ривне" стал момент в конце второй четверти, когда после занавеса от Никиты Когута Род Браун оказался на паркете, а когда судьи не зафиксировали фол – побежал выяснять отношения с игроком киевлян.

После просмотра повторов и паузы почти в три минуты судьи не заметили в тот момент нарушения правил от Когута, а вот Род Браун получил дисквалифицирующий фол, завершив поединок.

Этот момент в первую очередь завел Си Джея Уильямсона, который активнее других успокаивал Брауна и даже проследовал с ним в раздевалку, а после возобновления игры набрал 5 очков и вообще выглядел очень заряженным.

Единственное, что если Уильямсон набрал 19 очков за первую половину, то следующим за набранными очками у "Ривне" был Александр Шелелев с 5 баллами, тогда как у "Киев-Баскета" очки набирали Денис Клевзуник (14), Егор Сушкин (13), Ярослав Карпюк (11) и 9. В итоге "Киев-Баскет" набрал за половину игры 51 очко и выиграл ее +13.

После большого перерыва уже вся команда "Ривне" получилась заряженной, тогда как у "Киев-Баскета" что-то "сломалось" – перестали лететь дальние броски, защита гостей стала ставить трудные задачи киевлянам, тогда как "Ривне" начали чаще реализовывать свои моменты в "краске". Плюс "великие" Ярослав Карпюк и Максим Сандул оказались на четырех фолах и начали играть осторожнее. В итоге "Ривне" подобрался к "Киев-Баскету" до трех очков, но в концовке киевляне сумели немного успокоиться и увеличить свое преимущество до +7.

Последняя четверть получилась нервной, "Ривне" продолжал быть на опасном расстоянии, хотя киевляне и удерживали 5-7 очков преимущества. Подопечные Дмитрия Забирченко быстро остались без Макса Сандула, получившего пятый фол, началась усталость, увеличилось количество потерь, но где-то на моральных "Киев-Баскет" держался впереди.

В последнюю минуту команды "заходили" с +4 для "Киев-Баскета". До одной атаки расстояние должно было уменьшать Си Джей Уильямсон, но не забил в моменте, который обычно спокойно реализует. "Ривне" пришлось фолить, Сушкин два штрафных реализовал, после чего гости дважды не забили с дальней дистанции и смирились с поражением.

В "Киев-Баскете" в первую очередь отметим Дениса Клевзуника, который записал в актив 24 очка, 8 подборов и 4 перехвата. 19 очков добавил Егор Сушкин, еще 15 набрал Павел Буренко, дабл-дабл оформил Ярослав Карпюк.

У "Ривне" Си Джей Уильямсон в итоге набрал 24 очка и собрал 12 подборов, оформив дабл-дабл. Вторым по результативности в команде стал Алексей Соловьев с 12 очками.

"Киев-Баскет" вышел вперед в полуфинальной серии, но можно не сомневаться, что вторая игра 17 апреля в Ривне будет горячей.

Суперлиги Favbet . 1/2 финала, первый матч

Киев, ДС "Венето"

"Киев-Баскет" – "Ривне-ОШВСМ" – 75:69 (28:18, 23:20, 12:18, 12:13)

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