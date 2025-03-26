'Киев-Баскет' уверенно победил 'Запорожье' в матче Суперлиги Favbet

Столичный "Киев-Баскет" выиграл у БК "Запорожье" матч Суперлиги Favbet, состоявшийся в днепровском КСК "Шинник". Игра завершилась со счетом 96:86 в пользу киевлян.

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Киевские баскетболисты, игравшие без опытных исполнителей Павла Буренко и Максима Сандула, захватили лидерство на старте поединка, набрав 7 очков без ответа. Наставнику Валерию Плеханову во время перерыва удалось внести коррективы в игру команды – во второй четверти запорожцы сумели сравнять счет. Но новый рывок киевлян 9:2 снова вывел их вперед.

После перерыва подопечные Дмитрия Забирченко снова начали период с 7:0. Они сумели увеличить свое преимущество перед завершающей четвертью до комфортных 18 очков. Однако запорожцы в четвертом периоде сократили отставание до 9 очков, но больше их в этот день не хватило. Сезонная серия между командами завершилась вничью 2-2.

Ключевым в этом матче стало преимущество киевлян в реализации трехочковых бросков (56% против 46% у соперника), подборах на чужом щите (16-8) и наборе очков второго шанса (24-8). Запасные игроки запорожцев набрали больше очков у резервистов оппонентов (42-22).

Победу киевлянам принесло трио: Егор Сушкин – 28 очков + 8 передач (в том числе 16 очков – в решающей третьей четверти), Ярослав Карпюк (18 очков + 9 подборов) и Максим Зайцев (17 очков + 9 передач). Сушкин и Зайцев реализовали 10 из 14 "трехочковых" только при 1 потере мяча на двоих. У номинальных хозяев Андрей Хохоник оформил мощный дабл-дабл из 17 очков и 15 передач, а Владислав Николайчук набрал рекордные за карьеру 26 очков.

"Запорожье" из-за поражения упустило шанс занять место выше шестого. Итак, "Кривбасс" стал пятым. А "Киев-Баскет" еще перед завершающей игровой неделей обеспечил себе второе место по итогам регулярного чемпионата.

Суперлига. Регулярный чемпионат

Днепр, КСК "Шинник"

"Запорожье" – "Киев-Баскет" – 86:96 (15:24, 24:24, 20:29, 27:19)

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