'Киев-Баскет' уступил 'Днепру' в битве лидеров Суперлиги Favbet

БК Днепр выиграл у Киев-Баскета матч лидеров Суперлиги Favbet на площадке столичного ПС Венето. Встреча завершилась со счетом 72:63 в пользу днепрян, продолжающих демонстрировать 100% победный результат на протяжении чемпионата.

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Центральный матч игровой недели при заполненных трибунах киевской арены началась со взаимных успешных атак соперников. Команды продемонстрировали динамичный и качественный баскетбол. В первой четверти лидер менялся девять раз, но выиграл Днепр с разницей +3.

На старте второго отрезка встречи подопечные тренера Владимира Коваля сумели увеличить преимущество до 9 очков, но киевляне благодаря своему рывку сократили отставание до -3. Однако дальше гости восстановили гандикап, и первую половину клуба завершили со счетом 41:31.

Третью четверть баскетболисты Дмитрия Забирченко начали с нового рывка – 12:2 – и сравняли счет. На что днепряне ответили своим – 5:0. Далее команды обменивались точными атаками и пошли на перерыв при преимуществе БК Днепр всего +1.

Завершающий период гости начали 7:0, такой рывок стал ключевым. После этого они сумели "засушить" игру. Все старания хозяев "достать" в счете соперников оказались тщетными. Финальная сирена зафиксировала победу Днепра над бронзовым призером чемпионата Украины.

Действующий чемпион и обладатель Кубка Украины точнее атаковал (47%-34%) и лучше организовывал нападение (14-6 по передачам). Его игроки со скамьи набрали 20 очков, а оппонента – 11. Столичные баскетболисты значительно лучше поработали под щитами (45-33 по подбору).

Самым результативным игроком победителей стал форвард Владимир Конев (21 очко). Также эффективно сыграли его опытные партнеры – капитан Станислав Тимофеенко (15 очков) и защитник Максим Закурдаев (12 очков + 7 подборов). Киевский разыгрывающий Павел Буренко установил свой рекорд и повторил второй показатель сезона, набрав 33 очка (из них 14 – за первую четверть).

В сезонной серии между командами (Суперлига и Кубок Украины) лидирует БК Днепр – 3-0. Он с результатом 15:0 продолжает возглавлять турнирную таблицу регулярного чемпионата. Киев-Баскет остался на второй строчке.

Отметим, что перед матчем центровой киевлян Максим Сандул получил награду лучшего игрока декабря украинской Суперлиги. А во время большого перерыва юные питомцы столичных спортивных школ порадовали зрителей баскетбольным минипоединком.

Суперлига Favbet. Регулярный чемпионат

Киев, ПС Венето

Киев-Баскет - Днепр 63:72 (21:24, 10:17, 23:14, 9:17)

Киев-Баскет: Буренко 33, Сандул 7+14 подборов + 3 блок-шота, Клевзуник 6+10 подборов, Сафонов 4 - 5 потерь, Когут 2 - старт; Сушкин 11, Зайцев 0, Карпюк 0

Днепр: Конев 21 - 6 потерь, Тимофеенко 15, Горобченко 9, Дубоненко 5, Сипало 2 - старт; Закурдаев 12+7 подборов, Загреба 8, Сорочан 0, Орешник 0