'Киев-Баскет' установил рекорд сезона Суперлиги Favbet благодаря победе над 'Ривне'

"Киев-Баскет" разгромил "Ривне-ОШВСМ" в матче Суперлиги Favbet Ивано-Франковского баббла. Игра завершилась со счетом 99:73 в пользу столичных баскетболистов, которые установили рекорд результативности в сезоне, превзойдя на три пункта предварительное достижение "Черкаських Мавп".

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С начала матча киевляне захватили лидерство в счете. Некоторое время ривняне на каждый точный бросок соперников отвечали своим. Но далее сказалась лучшая глубина состава клуба из столицы в комбинации с высокой реализацией (70%). Первый период команда Дмитрия Забирченко выиграла с преимуществом +9.

Подопечные Михаила Переверзия сумели свести вничью вторую четверть, но третью проиграли с поразительной разницей -17. Преимущество в счете "Киев-Баскета" сделало завершающий период формальностью, обе команды дали возможность сыграть резервистам. В сезонной серии вперед в счете вышли киевляне (2-1).

Бронзовые призеры Суперлиги были более точными (57-40%) и собрали больше подборов (44-32). Их реализация трехочковых бросков составляла заоблачные 68%.

Самым эффективным игроком матча стал защитник победителей Павел Буренко с 28 очками, за первую половину он набрал 15 очков. Также в его активе за три сыгранные четверти 6 передач и 5 подборов, рейтинг эффективности – +33. Одноклубник Павла Денис Клевзуник к 18 очкам добавил 5 подборов. В составе вице-чемпионов Украины лучшим был защитник Алексей Соловьев (16 очков + 7 подборов).

Суперлига Favbet. Регулярный чемпионат

10 января. Манеж КФВ, Ивано-Франковск

"Киев-Баскет" – "Ривне-ОШВСМ" – 99:73 (29:20, 17:17, 30:13, 23:23)

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