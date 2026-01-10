'Киев-Баскет' разгромно победил 'Черкаськи Мавпы' в Суперлиге GGBet

В Днепре завершился матч регулярного чемпионата Украины по баскетболу в Суперлиге GGBet между Черкасскими Мавпами и Киев-Баскетом. Счет – 67:93.

Видео дня

Черкасская команда к этой игре подходила с неутешительным бэкграундом в виде шести подряд поражений в чемпионате. Киевляне же продолжают борьбу за верхние ступени турнирной таблицы.

Команда Забирченко активно начала первую четверть, продемонстрировав мощный арсенал дальних бросков. Только один Артем Романица в первой десятиминутке набросал четыре точных трехочковых. Результативность партнера поддержали Сушкин, Бублик и Клевзуник. Черкасские Мавпы оказались не готовы к такому сценарию, поэтому в атаке выглядели растерянно. По итогам первой четверти Киев-Баскет вел в счете с мощной разницей – 34:14.

Во второй половине команда Дмитрия Нагорного начала грамотнее действовать в защите, что несколько связало руки киевлянам. В то же время, Кошеватский и Дибиамака смогли найти ключи к корзине соперника. Впрочем, этого было мало, чтобы претендовать на успех – на большой перерыв команды ушли при счете 27:55.

А вот в начале третьей четверти Черкасские Мавпы вернули луч надежды на интригу в этом противостоянии. По крайней мере, в первые минуты команде Нагорного удалось осуществить небольшой рывок 11:6. Но Киев-Баскет вернулся в игру и не позволил сопернику приблизиться к себе ближе, чем на 20 очков – 48:77 перед заключительной четвертью.

На последнюю десятиминутку Дмитрий Забирченко выпустил молодежь: Карпюк, Колаволе, Малич, Бур, Мануйлик получили драгоценное игровое время. Черкасские Мавпы в этот игровой отрезок смогли несколько исправить положение, но глобального перелома в матче не произошло – киевляне довели дело до победы, показав солидную реализацию дальних бросков – 15 из 30 попыток были точными.

Уже завтра Киев-Баскет сыграет с Харьковскими Соколами, а Черкасские Мавпы сойдутся в противостоянии с БК Ривне-ОШВСМ.

Суперлига. Регулярный чемпионат

Днепр, СК Шинник.

Черкасские Мавпы – Киев-Баскет 67:93 (14:34, 13:21, 21:22, 19:16)

Черкасские Мавпы: Марченко 7, Кошеватский 18 + 3 подбора + 4 передачи, Дибиамака 13 + 4 подбора, Голенков 2 +3 подбора, Гэмлин 11 + 3 подбора – старт; Джонсон 9 + 6 подборов + 5 потерь, Холод 5 + 6 подборов, Фесун 2 + 3 подбора, Андрущенко 0.

Киев-Баскет: Сушкин 17 + 7 подборов + 4 передачи, Романица 20 + 3 подбора, Клевзуник 7 + 5 подборов, Бублик 17 + 4 подбора + 4 передачи, Сандул 4 + 5 подборов + 2 блок-шота – старт; Колаволе 9 + 3 подбора, Крпюк 11 + 10 подборов + 5 потерь, Бур 2, Рыжков 6, Смитюх 0, Малич 0, Мануйлик.