'Киев-Баскет' проиграл второй матч полуфинальной серии в Суперлиге Favbet

БК "Ривне" выиграл второй матч полуфинальной серии чемпионата Украины по баскетболу в Суперлиге Favbet, победив на домашней площадке "Киев-Баскет" и сравняв счет в серии 1:1. Встреча завершилась со счетом 77:73. Третья игра пройдет столице.

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Ровно уверенно начал матч, получив 16 очков преимущества во второй четверти, но киевляне смогли вернуться в игру еще до перерыва. Команда Дмитрия Забирченко сократила отставание до 1 очка, а в третьей четверти получила уже 8 баллов преимущества. После этого игра выровнялась, но последнее слово было за хозяевами. Ровно снова нашел очки в быстром приступе, важные трехочковые в клатче забили Соловьев и Шепелев. Подопечные Дениса Спиридонова переломили ход игры и выиграли решающую четверть со счетом 29:21, доведя матч до победы.

В очередной раз лидерскую продемонстрировал Си Джей Уильямсон, который на 12 бросках с игры (7 попаданий) набрал 20 очков, а также сделал 8 подборов и 5 передач (РЭ 25). У Киев-Баскета лучшим был центровой Ярослав Карпюк, который, выйдя со скамьи, сделал дабл-дабл - 16 очков + 14 подборов (РЭ 25).

Команды сыграют решающий третий матч серии 22 апреля в Киеве в 18:00.

Суперлига. Плей-офф, 1/2 финала, матч №2

Ровно, ДЮСШ-4

Ровно — Киев-Баскет 77:73 (20:7, 14:26, 14:19, 29:21)

Ровно: Уильямсон 20 + 8 подборов + 5 передач - 3 потери, Соловьев 13, Шептицкий 8 + 4 передачи, Тимощук 6, Гарбар 6 - старт, Фуллер 15, Шепелев 9 + 7 подборов, Головчик 0, Герасимчук 0, Поносов 0,

Киев-Баскет: Сушкин 19, Буренко 18, Клевзуник 10+8 подборов, Сандул 5+7 подборов, Зайцев 5 — старт, Карпюк 16+14 подборов, Сафонов 0