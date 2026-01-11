'Киев-Баскет' проиграл в центральном матче тура Суперлиги GGBET

Харьковские Соколы победили Киев-Баскет в матче за второе место в турнирной таблице чемпионата Украины по баскетболу в Суперлиге GGBET — 78:57.

Суперлига. Регулярный чемпионат

Днепр, СК Шинник

Харьковские Соколы — Киев-Баскет 78:57 (20:23, 19:11, 10:15, 29:8)

Соколы: Соловьев 18, Никитин 16 + 9 подборов + 2 передачи + 2 блок-шота, Хохоник 15 + 6 передач + 4 подбора - 4 потери, Заплотинский 5 + 6 подборов + 3 передачи, Климов 5 + 3 перехвата — старт, Максим Безима 15, Киктев 3, Шавгаров 1, Чевердин 0, Мартынов 0, Никита Безима 0, Змиевский 0

Киев-Баскет: Сушкин 18 + 7 подборов + 4 передачи - 6 потерь, Клевзуник 14 + 6 подборов, Романица 8, Бублик 5, Сандул 4 + 8 подборов + 3 перехвата — старт, Смитюх 6 + 6 подборов, Карпюк 2, Колаволе 0, Мануйлик 0, Бур 0, Рыжков 0