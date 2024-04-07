'Киев-Баскет' проиграл первый матч полуфинальной серии Суперлиги Favbet

БК "Ривне" открыл счет в серии 1/2 финала чемпионата Украины по баскетболу в Суперлиге Favbet, выиграв первый матч против "Киев-Баскета". Поединок в Ривне завершился со счетом 77:43.

Команда Михаила Переверзия получила солидный гандикап еще по итогам первой половины матча — на большой перерыв команды ушли за прервали ровенчан в 19 очков.

Хозяева только закрепили лидерство по итогам третьей четверти, после которой команда Дмитрия Забирченко уступала уже 25 баллов. В заключительной десятиминутке интриги уже не было - Ровно уверенно довел матч до победного завершения, продолжив увеличивать преимущество.

Хозяева имели лучшие бросовые показатели и допустили меньшее количество потерь. Преимуществом Киев-Баскет в этом матче стали подборы, но их главной проблемой была реализация трехочковых бросков — киевляне забросили всего 1 трехочковый за матч, выполнив 20 попыток.

Лучшим игроком матча стал капитан Ривне Дмитрий Тимощук, который, выйдя со скамьи, набрал 14 очков, 4 подбора и 2 перехвата (РЭ 19). Второй матч серии, который состоится в Киеве, команды сыграют 11 апреля в 19.00.

Суперлига Favbet. Плей-офф, 1/2 финала, первый матч

Ривне , ДЮСШ-4

Ривне — Киев-Баскет 77:43 (17:10, 21:9, 17:11, 22:13)