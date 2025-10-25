'Киев-Баскет' потерпел первое поражение в сезоне Суперлиги Favbet

Харьковские Соколы одержали победу над Киев-Баскетом со счетом 78:75 в Ривном в четвертом туре регулярного чемпионата Украины по баскетболу в Суперлиге Favbet.

Видео дня

В начале матча на площадке была равная игра – Харьковские Соколы лучше организовывали атаки, Киев-Баскет держался за счет точных дальних. Первый существенный рывок сделал Киев-Баскет в середине второй четверти – 10:0, который позволил подопечным Дмитрия Забирченко повести +12. Но до большого перерыва Соколы сумели сократить свое отставание вдвое – 47:41.

При равных статистических показателях в первой половине решающими стали 7 точных трехочковых Киев-Баскета (43% реализации) против лишь 2 точных дальних Харьковских Соколов.

После большого перерыва игра не изменилась – лидер менялся 9 раз, ни одна из команд уже не вела больше 5 очков, а нерв игры держал в напряжении до конца. Судьба матча в итоге решалась на последних секундах – киевляне, имея +1, не реализовали несколько возможностей, пропустили быструю атаку с данком Заплотинского, а в последней атаке Сушкин не реализовал дальний на победу. Более того, после неудачного броска Сушкина Харьковские Соколы подобрали мяч и организовали еще одну быструю атаку – точку в матче поставил Никитин.

Киевляне выиграли подборы (49 против 35), при равной реализации дальних (31%) Киев-Баскет забил вдвое больше трехочковых (5 против 10), но Соколы больше и качественнее атаковали из-под кольца, плюс Соколы набрали 15 очков после потерь и 18 очков в быстрых отрывах, что и стало залогом их победы.

У Киев-Баскета 22 очка набрал Егор Сушкин, а Денис Клевзуник оформил дабл-дабл из 12 очков и 12 подборов. У Соколов пять игроков набрали 10+ очков, а самым результативным стал Вадим Заплотинский с 16 очками.

Стоит добавить, что Киев-Баскет доигрывал матч без Максима Сандула, который получил повреждение в начале четвертой четверти.

Завтра, 26 октября, Киев-Баскет сыграет против Черкасских Мавп, а Харьковские Соколы встретятся с хозяевами тура Ровно.

Суперлига. Регулярный чемпионат

Ровно, ДЮСШ 4

Киев-Баскет — Харьковские Соколы 75:78 (22:18, 25:23, 15:22, 13:15)

Киев-Баскет: Колаволе 11, Сушкин 22, Клевзуник 12 + 12 подборов, Мочалов 1, Сандул 2 + 7 подборов + 4 передачи – старт; Карпюк 9 + 7 подборов, Романица 8 + 5 подборов, Малич 6, Смитюх 4.

Харьковские Соколы: Заплотинский 16 + 8 подборов, Соловьев 10 + 6 подборов, Никитин 8 + 5 подборов, Климов 13, Хохоник 12 + 5 подборов + 6 передач – старт; Клебан 11, Мартынов 6, Максим Безима 2, Никита Безима 0, Шавгаров 0