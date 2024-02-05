'Киев-Баскет' одолел 'Мавп' в матче-открытии баббла Суперлиги Favbet в Южном

Столичный "Киев-Баскет" одержал уверенную победу над "Черкаськими Мавпами" со счетом 64:88 на старте баббла в Южном регулярного чемпионата Суперлиги Favbet.

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Киевляне агрессивно начали матч, и игроки "Черкаських Мавп" часто просто не успевали в защите, пропустив за первую четверть 30 очков. Получив двузначное преимущество, "Киев-Баскет" немного сбросил темп и во второй четверти позволил сопернику немного подобраться к себе.

Впрочем, в третьей четверти киевляне снова доминировали на площадке, выиграли десятиминутку 23:7, фактически сняв вопрос о победителе в матче. Конечность матча обе команды уже доигрывали резервистами, сохранив силы на следующие два дня баблу.

В "Киев-Баскете" сразу шесть игроков набрали 10 и более очков, а самыми результативными стали Павел Буренко и Брентли Байнум с 18 очками. Вадим Заплотинский оформил дабл-дабл еще 10 очков и 10 подборов. У "Черкаських Мавп" больше всего очков набрал Сергей Скир – 12.

Завтра, 6 февраля, "Киев-Баскет" встретится со "Старым Луцком", а "Черкаськи Мавпы" проведут матч против БИПЫ.

Суперлига. Регулярный чемпионат

Южное, СК "Олимп"

"Черкаськи Мавпы" – "Киев-Баскет" – 64:88 (16:30, 27:18, 7:23, 14:17)

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