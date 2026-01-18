'Киев-Баскет' одержал вторую подряд домашнюю победу в Суперлиге GGBET

В Киеве завершился матч регулярного чемпионата Украины по баскетболу в Суперлиге GGBET между местным Киев-Баскет и Запорожьем. Счет 78:62 в пользу столичной команды. Команда Дмитрия Забирченко подходила к этой игре после яркой победы над лидером чемпионата Днепром.

В отличие от вчерашнего матча, сегодня Дмитрий Забирченко задействовал на площадке Ярослава Карюпка и Богдана Малича. Однако с первых минут вновь ярко проявил себя Артем Романица: в середине первой четверти счет был 11:3 в пользу киевлян, и из 11 командных очков именно Романица набрал 9. Запорожье так и не смогло ликвидировать это отставание до конца четверти, а у хозяев, кроме Романицы, разыгрались еще и Клевзуник и Карпюк. На первый перерыв команды отправились при счете 23:15 в пользу действующих вице-чемпионов Украины.

Второй игровой период начался с мини-рывка киевлян 5:0: это трехочковый от Малича и еще один точный бросок Клевзуника заставили Запорожье искать нестандартные решения. У гостей очень старался Мэттьюз – в этом игровом отрезке он отметился ярким данком, однако Киев-Баскет полностью контролировал ход дел на паркете и на большой перерыв отправился с серьезным преимуществом: 48:34.

Третья четверть стала наименее результативной в этом матче: на двоих команды набрали 21 очко, однако Запорожью не удалось осуществить перелом в этой игре. Последнюю партию Киев-Баскет начинал с преимуществом в 15 очков и Дмитрий Забирченко дал игровую практику молодым игрокам. Колаволе, Малич, Мануйлик смогли воспользоваться шансом и не потерять преимущество своей команды. Финальная сирена зафиксировала победу Киев-Баскета 78:62.

Суперлига. Регулярный чемпионат

Киев, ПС Венето

Киев-Баскет – Запорожье – 78:62 (23:15, 25:19, 11:10, 19:18)

Киев-Баскет: Сушкин 2 + 5 передач + 2 перехвата, Клевзуник 16 + 5 подборов, Романица 19 + 4 подбора + 2 передачи, Бублик 6 + 5 подборов + 6 передач, Сандул 6 + 8 подборов – старт; Карпюк 13 + 10 подборов + 3 перехвата, Колаволе 3, Малич 8, Бур 3, Мануйлик 2.

Запорожье: Петренко 2+4 подбора, Лещина 5+5 подборов, Ловингс 15+6 передач+6 потерь, Мэттьюз 14+4 подбора, Буц 4+4 подбора – старт; Величко 12, Климанов 7, Суркис 0, Терехин 3, Рыбаков 0.