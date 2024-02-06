'Киев-Баскет' одержал третью победу в сезоне Суперлиги Favbet над 'Старым Луцком'

Второй игровой день южненского баббла Суперлиги Favbet начинали "Старый Луцк" и "Киев-Баскет". Накануне обе команды выиграли свои поединки, а сегодня второй подряд успех в баббле праздновал столичный коллектив – 68:62.

Киевляне стартовали с рывка 8:0, организованного ими в первые две минуты. При этом подопечные Дмитрия Забирченко реализовали две первые трехочковые попытки. "Старый Луцк" в ответ стал находить свои шансы в трехсекундной зоне соперника и в атаках с дальней дистанции. Правда, это лишь позволило не дать "Киев-Баскету" увеличить свой гандикап.

Столичная команда оставила первую четверть за собой, превзойдя соперника по бросковым показателям и количеству подборов. А вот в четверти N2 ход игры изменился. "Старый Луцк" сначала организовал рывок 7:2, а в конце 17-й минуты впервые в этом противостоянии вышел вперед (28:26). Именно в этом десятиминутном отрезке в луцкую команду перешло лидерство в точности бросков с игры и линии. Однако последнее слово в первой половине игры осталось за "Киев-Баскетом", который на большой перерыв ушел с гандикапом в одно владение (32:30).

Вторая половина игры получилась такой же конкурентной. В четверти N3 нельзя было отдать кому-то предпочтение, а вот на старте заключительной гандикап "Киев-Баскета" составил 6 пунктов. Киевляне на протяжении всей решающей десятиминутки удерживали соперника на дистанции и в итоге одержали над ним третью победу в сезоне и 13-ю общую в первенстве.

В составе победителей 16 очков набрал Брентли Байнум. 13 очков – в активе Максима Зайцева.

У "Старого Луцка" самым результативным игроком стал Стейси Томас - 12 очков. На один пункт меньше – в активе Владимира Коцка.

Суперлига. Регулярный чемпионат

Южное, СК "Олимп"

"Старый Луцк" – "Киев-Баскет" – 62:68 (13:20, 17:12, 16:15, 16:21)

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!