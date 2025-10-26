'Киев-Баскет' одержал непростую победу над 'Черкаськими Мавпами' в Суперлиге Favbet

Киев-Баскет одержал непростую победу над Черкасскими Мавпами со счетом 79:78 в Ривне в рамках четвертого тура регулярного чемпионата Украины по баскетболу в Суперлиге Favbet.

Черкасские Мавпы за счет индивидуальных действий и быстрых прорывов лучше начали матч и выиграли первую четверть 25:19. Почти половину командных очков на этот период набрал Лев Кошеватский – 12.

Во второй четверти Черкасские Мавпы увеличили преимущество до максимальных для себя +11, но Киев-Баскет остановил этот рывок и дальше при равной игре киевляне постепенно сокращали свое отставание, пока в начале четвертой четверти не сравняли счет.

В последней десятиминутке обе команды действовали максимально внимательно и сконцентрировано, стараясь не пропустить решающий рывок, но казалось ключевым моментом стали два трехочковых сначала от Кошеватского, а затем от Марченко, которые за две минуты до конца дали Мавпам +6.

И все же концовка осталась за Киев-Баскетом, который за последние две минуты не позволил бросить ни разу по своему кольцу, зато Егор Сушкин сначала забросил дальний, далее после его неточной тройки Клевзуник поймал мяч и отправил его в сетку, а в решающий момент Клевзуник обокрал Агафонова, начал быструю атаку, которую флоутером завершил Сушкин.

У Черкасских Мавп было 9 секунд на организацию последней атаки, но грамотная игра в обороне Киев-Баскета принесла им победу.

Егор Сушкин в итоге набрал 23 очка, у Дениса Клувзуника 17 баллов. У Черкасских Мавп 27 очков записал в актив Лев Кошеватский.

Суперлига Favbet. Регулярный чемпионат

Ровно, ДЮСШ 4

Киев-Баскет — Черкасские Мавпы 79:78 (19:25, 20:19, 22:19, 18:15)

Киев-Баскет: Колаволе 12, Сушкин 23 + 5 передач, Романица 2, Клевзуник 17 + 6 подборов, Сандул 8 + 7 подборов – старт; Малич 13, Карпюк 4 + 6 подборов, Смитюх 0

Черкасские Мавпы: Марченко 9, Пирогов 6, Дибиамака 12 + 5 подборов, Гемлин 6 + 7 подборов, Кошеватский 27 – старт; Упырь 8, Холод 6 + 5 подборов, Агафонов 4 + 6 подборов, Голенков 0