Карательные меры: ФИФА запретила проводить товарищеский матч сборной России

Международная федерация футбола (ФИФА) наложила категорический запрет на планы сборной Буркина-Фасо провести товарищеский матч с командой России. Африканцам, которые занимают 66-е место в мировом рейтинге, даже пригрозили санкциями, если спарринг с представителями страны-агрессора состоится.

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Об этом в комментарии порталу Sport24 рассказал глава отдела связи с общественностью Федерации футбола Буркина-Фасо (ФФБ) Кадер Траоре. По его словам, именно по этой причине национальная команда на сегодняшний день не рассматривает возможность сыграть с россиянами, которые отстранены от международных соревнований, товарищеский матч.

"Со слов генерального секретаря нашей федерации, сейчас сложно играть матчи со сборной России. Все потому, что ФИФА за эту игру примет карательные меры в адрес ФФБ", – сказал Траоре.

При этом его слова выглядят странно, ведь ранее с командой из РФ проводили спарринги другие представители африканского континента – Кения, Камерун и Египет. Возможно, в Буркина-Фасо таким образом объясняют свое нежелание иметь дело со страной-агрессором, которая развязала преступную войну против Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, стало известно, что сборная России не сыграет в квалификационном турнире к мировому первенству 2026 года, которое пройдет в США, Канаде и Мексике.

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