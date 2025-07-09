'Какой ужас': Валуев отреагировал на заочный приговор в Украине

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Николай Валуев нелепо посмеялся над заочным приговором к 15 годам тюремного заключения с конфискацией имущества в Украине. Депутат Государственной думы сделал вид, что ему наплевать на подобные решения в стране, агрессию против которой он рьяно поддерживает.

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Об этом Валуев заявил в интервью порталу "ВсеПроСпорт". Приспешник диктаторского режима Владимира Путина в патриотичном угаре поставил себе в заслугу незаконную аннексию Крыма, а также повторил традиционные нарративы кремлевской пропаганды о якобы нелегитимности украинской власти.

"Ой, какой ужас... Да я даже не реагирую на подобные новости. Украина признает заслуги в том числе депутатов Госдумы РФ по возвращению Крыма домой, в Россию. Не понимаю только, какое имущество они собираются конфисковать у меня. Какой-то гротескный штрих в этом обвинении. Буду ли как-то в юридической плоскости реагировать? Неужели вы серьезно об этом спрашиваете? Все, что происходит там, к юридической плоскости не имеет никакого отношения. У них даже президент не легитимный", – сказал Валуев.

Отметим, что совсем недавно этот россиянин присоединился к оскорблению Азербайджана, который пропагандисты обозвали "страной гнилых помидоров".

Как сообщал OBOZ.UA, Николай Валуев со словами "вот как их лечить" отметился мерзким поступком, цинично поддержав нелепую травлю со стороны россиян 13-летнего украинского каратиста Евгения Мельника, который отказался пожимать руку сопернику из РФ.

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