Как выглядели в детстве Магучих, Свитолина и Харлан и другие спортивные звезды Украины. В сети показали редкие фотографии

Национальный олимпийский комитет Украины опубликовал в своих соцсетях редкие детские фотографии известных украинских спортсменов. На снимках показаны первые шаги будущих чемпионов, их первые тренировки и моменты, которые предвещали выдающиеся спортивные достижения.

В подборке оказались фото Ярославы Магучих, Ольги Харлан, Александра Хижняка, Элины Свитолиной, Олега Верняева, Валентины и Виты Семеренко, Анны Ризатдиновой, Дмитрия Пидручного, Юлии Джимы, Кирилла Марсака и Таисии Онофрийчук.

Снимки демонстрируют, как маленькие спортсмены делали первые попытки на дорожке, в спортивном зале и на стадионе, не подозревая, что их имена вскоре будут на слуху всей страны.

В НОК подчеркнули, что великие победы начинаются с маленькой мечты и первых неуверенных шагов, которые со временем приводят к медалям и мировым рекордам.

OBOZ.UA предлагает своим читателям также полюбоваться архивными кадрами.

Как сообщал OBOZ.UA, в одном из своих ранних интервью Магучих рассказывала, что в подростковом возрасте она, как и все дети, занималась творчеством, а легкая атлетика появилась в ее жизни несколько позже.

