Как в Киеве определили обладателя Кубка Украины по баскетболу: эмоциональное видео

В минувшие выходные в Киеве определился обладатель Кубка Украины по баскетболу. Финал четырех турнира не оставил равнодушных в украинском баскетболе. Очевидно больше всего эмоций получили болельщики, посетившие зал ДС "Венето". Пережить это все еще можем за короткие 2 минуты классного итогового видео.

Напомним, что в финальной игре, при крутой атмосфере, созданной болельщиками, "Днепр" победил "Прометей" (65:64). Лучшим игроком Финала четырех стал Максим Закурдаев.

Эмоции на площадке, яркая игра, интрига и, конечно, фанаты на трибунах – это сделало Финал четырех Кубка Украины настоящим баскетбольным праздником. И конечно поклон к земле от организаторов и клубов Вооруженным Силам Украины, благодаря которым удалось провести Кубок 2024 года.

Смотрите итоговое видео финального матча Кубка Украины:

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