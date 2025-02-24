Как Украина разбила Португалию в последнем матче отбора на Евробаскет-2025. Видео

Мужская сборная Украины по баскетболу победой завершила выступление в квалификации к чемпионату Европы 2025 года. Подопечные тренера Айнарса Багатскиса на выезде сумели обыграть команду Португалии – 88:60.

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"Сине-желтые" контролировали ход встречи с первых минут. Наши баскетболисты иногда неудачно играли в атаке, но совершенно роскошно действовали в защите. Украинцы забрали 38 подборов против 27 у соперников, что во многом стало залогом успеха гостей.

Самым результативным в составе сборной Украины стал Вячеслав Бобров с 16 очками, 13 баллов набрал Ростислав Новицкий, по 11 очков у Ивана Ткаченко и Дениса Лукашова. Также стоит выделить тот факт, что в матче отыграли все 12 игроков из заявки и только Павел Крутоус не отличился очками.

Евробаскет-2025. Квалификация, группа A

Матозиньюш, Португалия

Португалия – Украина – 60:88 (17:24, 15:17, 18:30, 10:17)

Отметим, что эта победа стала первой и последней для украинский баскетболистов в квалификации к Евробаскету-2025. Наша команда не смогла квалифицироваться на первенство, заняв последнее место в группе.

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