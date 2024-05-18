Как смотреть бой Усик – Фьюрі. Пошаговая инструкция

Украинский чемпион WBA, WBO, IBO и IBF Александр Усик (21-0, 14 КО) сегодня, в субботу 18 мая, проведет свой шестой поединок в супертяжелом весе. Соперником небитого крымчанина будет британский обладатель титула WBC Тайсон Фьюри (34-0-1, 24 КО).

OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию Усик – Фьюри. Ориентировочное время начала поединка на ринге Kingdom Arena в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) 01:15 воскресенья, 19 мая. Комментировать будет Владимир Кобельков.

Украинское эфирное телевидение не покажет встречу. Все жители нашей страны смогут увидеть прямую трансляцию из Польши на медиасервисе MEGOGO, купив любую из основных подписок: "Оптимальная", "Максимальная", "Легкая.

Для новых пользователей доступна акция, по которой недельный тестовый просмотр будет стоить 99 грн. В дальнейшем необходимо будет заплатить от 199 грн в зависимости от подписки, либо отказаться.

Для покупки надо зайти на сайт megogo.net, где на главной странице нажать на анонс боя Усика и Фьюри.

После чего нажать "Смотреть". Затем указать, какую вы покупаете подписку, например "Максимальная".

На странице входа надо ввести свой номер телефона и войти в сервис.

После этого необходимо ввести данные своей платежной карты и нажать "Подключить", совершив оплату.

Отметим, что букмекеры за день до старта поединка в Эр-Рияде обновили букмекерские котировки.

В своем крайнем поединке Усик 27 августа на стадионе "Тарчински Арена" в польском Вроцлаве победил британского претендента Даниеля Дюбуа (19-2, 18 КО) техническим нокаутом в 9-м раунде.

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