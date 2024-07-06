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Как сейчас выглядит Мария Шарапова, которая 20 лет назад выиграла Wimbledon. Россиянку словила камера на трибунах. Фото

Максим Иншаков
Спорт Oboz
3 минуты
1,1 т.
Как сейчас выглядит Мария Шарапова, которая 20 лет назад выиграла Wimbledon. Россиянку словила камера на трибунах. Фото

3 июля, исполнилось 20 лет с того момента, как российская теннисистка Мария Шарапова выиграла Wimbledon. В 2004-м году, тогда еще 17-летняя россиянка обыграла в финале американскую теннисистку Серену Уильямс со счётом 6:1, 6:4.

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Спустя 20 лет, 37-летнюю Шарапову словили камеры на матче второго круга Wimbledon-2024 между россиянином Даниилом Медведевым и Александром Мюллером из Франции.

Как сейчас выглядит Мария Шарапова, которая 20 лет назад выиграла Wimbledon. Россиянку словила камера на трибунах. Фото

Пятикратная чемпионка Больших шлемов смотрела игру из Королевской ложи.

Как сейчас выглядит Мария Шарапова, которая 20 лет назад выиграла Wimbledon. Россиянку словила камера на трибунах. Фото

Хотя спортсменка так и не отказалась от российского гражданства, она с 1995 года живет в США. С 2019-го Мария живет в роскошном доме в Лос-Анджелесе , который строился около трех лет при непосредственном участии Марии.

Как сейчас выглядит Мария Шарапова, которая 20 лет назад выиграла Wimbledon. Россиянку словила камера на трибунах. Фото

Пятикратная чемпионка турниров Большого шлема завершила карьеру в феврале 2020-го. В конце этого же года россиянка объявила о помолвке с британским миллиардером Александром Гилксом, однако их свадьба до сих пор не сыграна.

Как сейчас выглядит Мария Шарапова, которая 20 лет назад выиграла Wimbledon. Россиянку словила камера на трибунах. Фото
Как сейчас выглядит Мария Шарапова, которая 20 лет назад выиграла Wimbledon. Россиянку словила камера на трибунах. Фото

OBOZ.UA предлагает своим читателям самим посмотреть, как тогда и как сейчас выглядит одна из икон мирового женского тенниса.

Как сейчас выглядит Мария Шарапова, которая 20 лет назад выиграла Wimbledon. Россиянку словила камера на трибунах. Фото
Как сейчас выглядит Мария Шарапова, которая 20 лет назад выиграла Wimbledon. Россиянку словила камера на трибунах. Фото
Как сейчас выглядит Мария Шарапова, которая 20 лет назад выиграла Wimbledon. Россиянку словила камера на трибунах. Фото
Как сейчас выглядит Мария Шарапова, которая 20 лет назад выиграла Wimbledon. Россиянку словила камера на трибунах. Фото
Как сейчас выглядит Мария Шарапова, которая 20 лет назад выиграла Wimbledon. Россиянку словила камера на трибунах. Фото

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