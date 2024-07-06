Как сейчас выглядит Мария Шарапова, которая 20 лет назад выиграла Wimbledon. Россиянку словила камера на трибунах. Фото

3 июля, исполнилось 20 лет с того момента, как российская теннисистка Мария Шарапова выиграла Wimbledon. В 2004-м году, тогда еще 17-летняя россиянка обыграла в финале американскую теннисистку Серену Уильямс со счётом 6:1, 6:4.

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Спустя 20 лет, 37-летнюю Шарапову словили камеры на матче второго круга Wimbledon-2024 между россиянином Даниилом Медведевым и Александром Мюллером из Франции.

Пятикратная чемпионка Больших шлемов смотрела игру из Королевской ложи.

Хотя спортсменка так и не отказалась от российского гражданства, она с 1995 года живет в США. С 2019-го Мария живет в роскошном доме в Лос-Анджелесе , который строился около трех лет при непосредственном участии Марии.

Пятикратная чемпионка турниров Большого шлема завершила карьеру в феврале 2020-го. В конце этого же года россиянка объявила о помолвке с британским миллиардером Александром Гилксом, однако их свадьба до сих пор не сыграна.

OBOZ.UA предлагает своим читателям самим посмотреть, как тогда и как сейчас выглядит одна из икон мирового женского тенниса.

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