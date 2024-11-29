Как всегда, большой интерес у поклонников футбола вызывает еврокубковый турнир – Лига чемпионов. Ныне он проходит по новой формуле. Участвует в Лиге чемпионов и донецкий "Шахтер". Его соперниками на основном этапе турнира являются "Болонья" (Италия), "Аталанта" (Италия), "Арсенал" (Англия), "Янг Бойз" (Швейцария), ПСВ Эйндховен (Нидерланды), "Боруссия" (Дортмунд, Германия), "Брест" (Франция), "Бавария" (Германия).

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Напряженно проходил предыдущий розыгрыш Лиги чемпионов. Напомню, мадридский "Реал" обыграл в финале дортмундскую "Боруссию" (2:0). Это был 18-й финал "королевского" клуба и его 15-я виктория. При этом мадридцы победили в своем девятом подряд финале, и по количеству трофеев "сливочные" являются безусловными рекордсменами самого престижного клубного турнира Старого Света. Итальянский "Милан" имеет в своем активе семь таких побед, по шесть раз это удавалось сделать английскому "Ливерпулю" и немецкой "Баварии".

К победе своих подопечных привел 64-летний тренер итальянец Карло Анчелотти. Это был его пятый триумф в качестве тренера, причем дважды такого успеха он добился, возглавляя "Милан", в котором в свое время выступал в качестве игрока.

"Реал" – звездная команда. Три ее игрока по шесть раз выигрывали Лигу чемпионов – это Лука Модрич, Дани Карвахаль и Начо. Пять раз трофей над головой поднимал Тони Кроос.

Отразил три пенальти

Приятно отметить, что 25-летний вратарь сборной Украины и мадридского "Реала" Андрей Лунин является двукратным победителем Лиги чемпионов. Это второй украинский футболист, добившийся подобного успеха. Первым был Андрей Шевченко, ставший обладателем этого трофея в сезоне-2002/2003 в составе "Милана".

В прошедшем розыгрыше Лиги чемпионов Андрей Лунин заменил в воротах "Реала" травмированного бельгийца Тибо Куртуа, которого многие считают лучшим голкипером мира. В турнире украинец провел 8 матчей, которые его команда выиграла. В двух из них Андрею удалось сохранить свои ворота "сухими". И это не все. В одной игре Лунин парировал один пенальти в основное время и два в серии послематчевых 11-метровых, что позволило "Реалу" в четвертьфинале пройти английский "Манчестер Сити".

Статистический портал SofaScore включил Андрея в символическую сборную Лиги чемпионов сезона-2023/2024. Также выступление Лунина не осталось незамеченным при определении обладателя премии Льва Яшина, которая вручается на церемонии награждения "Золотого мяча". Наш соотечественник вошел в тройку призеров, уступив лишь чемпиону мира аргентинцу Эмилиано Мартинесу и чемпиону Европы испанцу Унаи Симону.

Отметим, что в межсезонье Андрей Лунин получил несколько предложений от ведущих европейских клубов. В частности, желал его видеть в своем составе английский "Манчестер Сити", предложив за переход украинца 33 млн евро. Но что-то не сложилось… Таким образом, Лунин продолжает свою вратарскую карьеру в "Реале", ведя борьбу за позицию №1 с Тибо Куртуа, а также в сборной Украины, где его конкурентами являются Анатолий Трубин из лиссабонской "Бенфики" и представитель киевского "Динамо" Георгий Бущан.

Пожелаем Лунину почаще сохранять свои ворота "сухими"!