'Как это возможно?' Футболист в США на последней секунде забил невероятный победный гол с центра поля. Видео

Полузащитник "Чикаго Файр" Келин Акоста отметился фантастическим голом в 4-м туре Главной лиге соккера США (MSL). 28-летний футболист сборной США поразил ворота "Монреаля" ударом с 60 метров.

При счете 3:3 хозяева на 9-й добавленной минуте решили организовать последнюю атаку. Получив передачу от голкипера, Акоста на удачу исполнил навес в чужую штрафную площадку, в надежде на то, что кто-то из партнеров сможет пробить по воротам.

Однако сильный порыв ветра подхватил мяч и тот, в последний минут вильнув перед вратарем, оказался для последнего неберущимся.

Видео момента за несколько часов собрало более полумиллиона просмотров, спровоцировав бурное обсуждение в соцсетях.

Любители спорта со всего мира делятся своими эмоциями, называя гол "невероятным" и удивляясь, как такое возможно.

Для Акосты, который перешел в "Чикаго" лишь в феврале 2024-го, этот гол стал дебютным в команде.

"Чикаго Файр" добыла первую победу в сезоне в Восточной конференции, сразу поднявшись на 9-е место.

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