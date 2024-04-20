'К сожалению...' Ребров сделал признание о сборной Украины

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров признался, что очень сожалеет о том, что в заявку национальной команды могут попасть лишь 23 футболиста. Специалист посетил тренировку "Динамо", где высказался о составе на предстоящий чемпионат Европы.

Отвечая на вопрос о новых лицах в сборной, Ребров ответил, что "на это всегда можно надеяться".

"К сожалению, у нас ограниченная заявка из 23 игроков, хотя мы рассчитывали, что будет 26. Это еще большая ответственность на игроках, ведь только 23 места в сборной, и они должны максимально подготовиться, чтобы показать свои лучшие качества", – цитирует Реброва пресс-служба "Динамо".

Кроме того Сергей Станиславович прокомментировал распределение молодых игроков между национальной и молодежной сборной.

"Всегда в приоритете была национальная сборная. Спроси любого футболиста, где он хочет играть, и все скажут, что в национальной команде. Это лицо страны. А дальше уже разберемся с кандидатами в молодежную сборную, – сказал Ребров.

Как сообщал OBOZ.UA, сборная Украины на групповом этапе континентального первенства сыграет с Бельгией, Румынией и Словакией. Матч пройдут с 14 июня по 14 июля.

Уже известен календарь матчей "сине-желтых" на первенстве. Кроме того, подсчитано, сколько уже заработала команда за участие в чемпионате.

Суперкомпьютер подсчитал, что у команды Сергея Реброва 12-й результат по вероятности выхода в плей-офф. На то, что мы увидим "сине-желтых" в 1/8 финала, компьютер дает 65,7%. Выход украинцев в четвертьфинал оценивается в 8,7%. А попадание в полуфинал встречалось в 0,7% случаев.

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