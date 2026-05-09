'Изящные, как пуанты': Ярослава Магучих показала главный тренд сезона. Фотофакт

Олимпийская чемпионка и мировая рекордсменка Ярослава Магучих стала лицом новой рекламной кампании Puma в Украине. 24-летняя днепрянка представила коллекцию обуви Speedcat Ballet, вдохновленную балетными пуантами и автоспортивной эстетикой.

Видео дня

Украинская прыгунья в высоту уже несколько лет сотрудничает с брендом Puma в статусе официальной амбассадорки. На этот раз Магучих снялась в промо новой линейки Speedcat Ballet.

В Puma Ukraine коллекцию описали так: "Speedcat Ballet – новое прочтение классики. Изящные, как пуанты, и удобные, как кроссовки. Выбор Ярославы Магучих – для дней, когда хочется выглядеть безупречно без лишних усилий".

В рекламной кампании спортсменка позирует в черном платье прямого силуэта, белом лонгсливе и гольфах. Главной деталью образа стали балетки Speedcat Ballet с замшевым верхом и эластичными ремешками. Модель создана на основе культовых кроссовок Speedcat 1999 года, которые изначально разрабатывались для пилотов Формулы-1.

На официальном сайте Puma Ukraine и в крупных сетях представлены несколько версий модели: замшевые Speedcat Ballet Suede стоят 4490 грн, кожаные Speedcat Ballet Leather – 3990 грн, Metallic – 4490 грн, а Speedcat Lux Ballet – 4990 грн.

В комментариях под публикацией болельщики оставили десятки восторженных отзывов о новом образе украинской спортсменки.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!