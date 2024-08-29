Известный украинский тренер сбежал из Украины и был пожизненно дисквалифицирован

Тренер сборной Украины по баскетболу и куба "Черкаськи Мавпы" Артем Слипенчук, а также игрок молодежной баскетбольной сборной Украины и БК "Запорожье" Артем Покоенко получили пожизненную дисквалификацию. Как сообщает Федерация баскетбола Украины (ФБУ) Слипенчук и Покоенко не вернулись в Украину после учебно-тренировочных сборов этим летом в сроки, определенные соответствующими приказами ФБУ.

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"Учитывая отсутствие какого-либо подтверждения возвращения в Украину и недопустимость подобных действий со стороны членов официальных делегаций сборных команд Украины, Исполком ФБУ пожизненно отстранил Слипенчука и Покоенко. Решение принято единогласно", – сообщает пресс-служба ФБУ.

По итогам Исполкома ФБУ обратилось к Министерству молодежи и спорта Украины с соответствующим ходатайством.

34-летний Слипенчук ранее был главным тренером "Кривбасса" и сборной Украины U-20. Также специалист входил в штаб Айнарса Багатскиса в "Киев-Баскете". Последним местом его работы бали "Черкаськи Мавпы". 20-летний Покоенко прошлом сезоне Суперлиги FAVBET играл за "Запорожье".

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