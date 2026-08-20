Известный украинский футболист со скандалом сбежал из Украины, чтобы играть в России

Бывший нападающий клуба "Харьков" Алексей Сидоров, который в 2025 году самовольно покинул расположение команды и выехал за границу, оказался в центре нового скандала. Украинский клуб заявил, что футболист с действующим контрактом до 2028 года пытается зарегистрироваться за российский любительский клуб, а вопрос уже вынесен на уровень FIFA и УАФ.

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25-летний Сидоров считался одним из самых результативных форвардов украинской Первой лиги. Уроженец Макеевки начинал карьеру в системе "Шахтера", выступал за юношеские команды "Азовстали" и "Металлиста", а затем стал одним из лидеров запорожского "Металлурга".

Наибольшую известность нападающий получил в сезоне 2022/23, когда забил 11 голов в 22 матчах Первой лиги и вошел в число лучших бомбардиров турнира. Всего за "Металлург" он провел 74 официальных матча и отличился 30 забитыми мячами. Успешная игра форварда привлекла внимание клубов УПЛ, после чего летом 2023 года он перешел в "Металлист 1925". Эта сделка стала рекордной по стоимости в истории запорожского клуба.

В составе "Металлиста 1925" Сидоров стал "бронзовым" призером Первой лиги сезона 2024/25 и помог команде бороться за возвращение в элитный дивизион. Также он выступал на правах аренды за "Колос", а в матчах УПЛ отметился несколькими голами, включая мяч в ворота "Динамо" в мае 2025 года.

Однако летом 2025 года карьера футболиста получила скандальное продолжение. Сидоров самовольно покинул расположение клуба и выехал за пределы Украины. По информации "Харькова", руководство неоднократно требовало его возвращения для выполнения условий действующего контракта, однако игрок эти обращения проигнорировал.

18 августа 2026 года клуб сообщил, что через систему FIFA TMS получил информацию о запросе Российского футбольного союза на выдачу международного трансферного сертификата для регистрации Сидорова за российский любительский клуб RVChellendzh.

В официальном заявлении "Харьков" напомнил, что контракт футболиста действует до 30 июня 2028 года, осудил его действия и заявил о намерении защищать свои права в соответствии с регламентами УАФ и FIFA. Также клуб обратился в Украинскую ассоциацию футбола с просьбой принять меры для защиты интересов команды в ситуации с возможным переходом игрока в российский клуб.

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