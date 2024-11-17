Известный супертяжеловес, поддержавший Украину, вернулся в ринг и победил нокаутом за один раунд. Видео

Бывший чемпион мира по версии IBF в супертяжелом весе Чарльз Мартин (30-4-1, 27 КО) триуфмально вернулся в ринг после полуторагодичного перерыва. 38-летний американец досрочно разобрался с 43-летним соотечественником Мэттью Маккинни (17-9-3, 13 КО)

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Главное событие на вечере бокса в Редвуд-Сити (штат Калифорния, США) оказалось скоротечным. С первых секунд Мартин захватил инициативу, постоянно используя двойки. Одна из таких серий и стала фатальной для соперника уже в первом раунде.

Пропустив мощнейший удар в голову Маккини как подкошенный рухнул на канвас, едва не вылетев за пределы ринга.

Чарльз завоевал чемпионство в начале 2016 года, досрочно одолев Вячеслава Глазкова, получившего в тот вечер травму. В апреле Чарльз в своей первой защите проиграл нокаутом во втором раунде британцу Энтони Джошуа.

2 марта 2022 года Мартин у себя в Instagram опубликовал фотографию Александра Усика с призывом остановить войну. "Мое сердце и душа с украинским народом", – написал боксер под снимком.

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