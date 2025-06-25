Известный боксер показал свое лицо после 147 пропущенных ударов в голову от британского чемпиона. Фото

Известный британский полусредневес Лиам Тейлор (28-3-1, 14 КО) ошарашил своих подписчиков последствиями боя против чемпиона Великобритании в полусреднем весе Кона Уокера (16-3-1, 7 КО). 27-летний Тейлор по прозвищу Динамо выложил фотографию с огромными гематомами под глазами.

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Поединок в Бирмингеме на арене Resorts World завершился победой Уокера. С первых секунд Кона пошёл вперёд. Он прессинговал соперника без остановки и не давал передышек. Несмотря на то что Тейлор обычно уверенно работает вторым номером, сдержать постоянный натиск ему не удалось. Под давлением он начал терять контроль.

В седьмом раунде всё завершилось: Уокер поймал Тейлора левым хуком и отправил в нокаут.

За семь раундов Уокер выбросил 513 ударов, из которых 192 достигли цели (37,4% точности). Из них 49 ударов пришлись по корпусу, а остальные 143 – в голову.

Тейлор был активнее – 225 точных ударов из 655 попыток (34,4% точности). По корпусу он нанёс 50 ударов, а остальные 175 – в голову.

Таким образом, по ударам в голову Уокер уступил по количеству (143 против 175), но был заметно точнее и эффективнее, особенно в силовых атаках.

По силовым ударам он попал 106 из 250 (42,4%), из них 43 – по корпусу, тогда как Тейлор – 137 из 361 (38%), из них 41 – по корпусу.

По джебам бойцы сработали почти равномерно: Уокер – 86 из 263 (только 6 в корпус), Тейлор – 88 из 294 (9 в корпус).

После боя Тейлор до 24 сентября 2025 года был отстранен от профессионального бокса.

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