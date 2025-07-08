Известного мексиканского боксера нашли мертвым в отеле после проигранного боя

37-летний мексиканский боксёр Педро Антонио "Тони" Родригес (15-26-3, 7 КО) был найден мёртвым в своём гостиничном номере в американском городе Финикс, штат Аризона всего через несколько часов после проигранного боя против Филипа Веллы. Причины смерти не называется.

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Поединок состоялся в рамках турнира Brawl in the Barrio, организованного Del Sol Boxing Promotions и одобренного Аризонской комиссией по боксу и MMA. Родригес, уроженец Дуранго и сотрудник Мексиканского института социального страхования (IMSS), уступил сопернику единогласным решением судей по итогам шести раундов.

На видео Родригес в красных трусах

Как сообщает The Sun, после боя Родригес вернулся в отель и планировал поужинать с другими участниками шоу. Однако в назначенное время он не появился ни в лобби, ни на ужине. Его тело обнаружили сотрудники отеля утром в воскресенье, когда он не вышел к трансферу в аэропорт.

Причина смерти пока официально не установлена – следственные органы Аризоны продолжают расследование. По данным на данный момент, у спортсмена не было выявлено серьёзных проблем со здоровьем, а связь между смертью и самим боем не подтверждена.

"Он позвонил мне после боя, потом ещё раз, когда уже был в отеле. Мы говорили по видеосвязи. Он сказал, что собирается купить себе ужин и вернуться в номер, ведь в 3:30 ночи их должны были забрать в аэропорт. Больше мы не разговаривали. Я не знаю, что произошло. Может, это был какой-то удар. Я тоже в замешательстве. Мы ждём заключения экспертизы", – рассказала в интервью жена боксера, Карла Валенсуэла.

Соболезнования семье Родригеса выразили многие представители бокса. Его последний соперник Филип Велла написал в соцсетях:

"Убит горем от этой новости. Благодарен, что имел честь провести с Педро шесть раундов. Мои мысли и молитвы — с его семьёй. Покойся с миром, чемпион".

Организаторы вечера боёв также выступили с заявлением:

"Семья Del Sol Boxing глубоко скорбит по поводу смерти Педро Антонио Родригеса. Наши сердца с его близкими. Из уважения к семье просим дождаться официальных результатов расследования".

Педро Родригес оставался известной фигурой на региональной арене. За свою карьеру он потерпел несколько поражений подряд, но продолжал выступать, совмещая спорт с работой в здравоохранении.

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