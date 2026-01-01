УкраїнськаУКР
Известная украинская теннисистка снялась в прозрачном платье. Фото

Максим Иншаков
Спорт Oboz
1 минута
3,8 т.
Третья ракетка Украины Даяна Ястремская (№27) встретила новый год в Австралии, где заканчивает подготовку к новому сезону. 25-летняя уроженка Одессы выложила несколько фотографий в Instagram, собрав шквал комплиментов.

В кадре Даяна одета в черное платье, которое под действиям вспышки стало прозрачным. Юзеры в комментариях не смогли пройти мимо такой красоты, завалив известную теннисистку восторженными комментариями.

Напомним, что Даяна Ястремская начнет новый сезон в Брисбене на соревновании уровня WTA 500, которое пройдет с 5 по 11 января. Затем наша соотечественница выступит на Открытом чемпионате Австралии, который пройдёт с 12 по 17 января.

Отметим, что всю подготовку Ястремская вместе с командой проводила в Индонезии, радуя подписчиков снимками со сказочного Бали.

