Изменение правил бокса в бою Усик – Фьюри: у Тайсона выступили с категорическим ответом

Легендарный промоутер Боб Арум выступил против идеи задействовать шесть, а не трех, судей для подсчета очков во время поединка Тайсона Фьюри (34-0-1, 24 КО) и Александра Усика (21-0, 14 КО). Представитель британца раскритиковал это предложение главы Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулеймана.

Об этом Арум заявил в интервью порталу Boxong Sxene. По его мнению, подобным экспериментам не место во время таких грандиозных и исторических противостояний, где на кону будут стоять все пояса супертяжелого дивизиона и звание абсолютного чемпиона мира.

"Может быть, шесть судей лучше, чем три. Я в этом сомневаюсь, но возможно. Никто не знает, потому что этого никогда не делалось. Но, по крайней мере, вы должны были проэкспериментировать в тех в боях, которые не так значительны. При всем уважении к моему другу Маурисио – он действительно хороший парень, любит бокс и проделал отличную работу с WBC – я бы не стал делать этого ради этого боя. Я не верю, что судейство становится лучше из-за того, что у вас шесть судей, а не три", – сказал Арум.

Сам Сулейман предрек катастрофу в бою, если его предложение не будет поддержано, а также сообщил о радикальном решении по бою. Также он высказался о значении поединка Усика и Фьюри для Украины.

Ранее промоутер Александр Красюк иронично отреагировал на пресс-конференцию Тайсона, во время которой тот раскрыл свое отношение к украинцу, а также высказался о срыве поединка 17 февраля. Представитель Усика назвал перформанс прощанием Фьюри со своим поясом WBC.

Кроме того, в команде Фьюри выявили двух "кротов", а также стало известно, что на вечере бокса в Саудовской Аравии произойдет возвращение бывшего российского чемпиона. Британские букмекеры изменили котировки на поединок и перестали считать своего соотечественника фаворитом.

Перед этим Тайсон вспомнил о войне в Украине. В свою очередь Александр рассказал, что будет делать, если британец откажется выходить на ринг 18 мая.

Как сообщал OBOZ.UA, менеджер Александра Усика Эгис Климас категорично ответил на вопрос о срыве боя с Тайсоном Фьюри 18 мая. Также стала известна реакция Папы Римского на поединок украинца и британца.

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