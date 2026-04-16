Бывший министр спорта России Павел Колобков выдал фантастический бред об отказе РФ проводить в 2024 года так называемые Игры дружбы. По его словам, на решении якобы настоял Международный олимпийский комитет (МОК) из-за страха, что соревнования в стране-агрессорке нанесут удар по статусу ОИ в Париже.

Видео дня

Об этом Колобков заявил в интервью пропагандистскому телеканалу Russia Today, который прячется за аббревиатурой RT. Приспешник диктаторского режима Владимира Путина не стал объяснять, какое отношение МОК вообще имеет к неофициальному турнира, который был назначен на сентябрь-2024.

"Это все – издержки той ситуации, в которой мы оказались. Возможности участвовать там, где хочется, нам не дают, провести Игры дружбы мы тоже не смогли – не позволил МОК. Возможно, кто‑то из тех, кто принимал решения, посчитал, что такие Игры могут быть восприняты мировой общественностью как некая альтернатива Олимпиаде в Париже. Хотя такая трактовка была, конечно же, сильно надуманной", – сказал Колобков.

Отметим, что РФ цинично приглашала украинцев принять участие в "Играх дружбы", который затем были отменены.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!