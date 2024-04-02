Из-за двух матчей: вратарь сборной Украины столкнулся с 'подставой' в Испании

Вратарь сборной Украины Андрей Лунин не сможет стать обладателем престижного трофея Саморы по итогам нынешнего розыгрыша чемпионата Испании. Приз вручается лучшему голкиперу первенства, а рейтинг высчитывается по среднему количеству пропущенных голов за один матч.

Однако, несмотря на соответствующий лучший показатель в Примере, украинец не сможет даже претендовать на награду, пишет портал AS. Вся проблема заключается в том, что для получения приза нужно провести минимум 28 матчей в чемпионате, однако Лунин, если выйдет в оставшихся восьми поединках, достигнет отметки в 26 игр.

Андрей пропустил в нынешнем розыгрыше Ла Лиги 11 мячей, что в среднем составляет 0,61 гола за игру. Это лучший показатель среди всех вратарей испанских команд высшего дивизиона, которые провели на поле более одного матча.

По состоянию на 1 апреля трофей Саморы достался бы голкиперу "Атлетика" из Бильбао и сборной Испании Унаи Симону. Баск пропускает 0,9 мяча за один поединок, серьезно уступая Лунину. Таким образом, украинец всего из-за двух матчей не сможет получить индивидуальную награду.

Как сообщал OBOZ.UA, на выходных Андрей Лунин провел очередной матч на ноль в Примере и довел до экстаза болельщиков мадридского "Реала". Также стало известно о странном решении вратаря сборной Украины относительно своего будущего в столице Испании.

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