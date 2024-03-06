ITF приняла официальное решение по допуску россиян и белорусов на Олимпийские игры в Париже

Международная федерация тенниса (ITF) разрешила спортсменам с российскими и белорусскими паспортами участвовать в Олимпийских играх 2024 года в Париже в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов ("AIN") и Паралимпийских играх в качестве нейтральных паралимпийских спортсменов ("NPA"). В олимпийском теннисном турнире примут участия те атлеты, которые смогли квалифицироваться.

Для участия в Играх-2024 теннисисты из РФ и РБ должны будут соблюдать принципы AIN МОК и принципы NPA МПК. Нейтральные спортсмены должны будут соответствовать требованиям отбора и допуска, изложенным в применимых правилах ITF.

"Решение ITF совпадает с решением большинства международных федераций (IF) в отношении индивидуальных соревнований и спортсменов, участвующих в Играх 2024 года в Париже этим летом. Позиция ITF также соответствует существующей международной политике тенниса, принятой в марте 2022 года", – говорится заявлении пресс-службы ITF.

Напомним, что Олимпиада-2024 пройдет в столице Франции с 26 июля по 11 августа 2024 года. Там выступят российские спортсмены, которые смогут получить нейтральный статус.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее третья ракетка Украины Марта Костюк (№32 WTA) рассказала, что российские теннисистки, с которым она выступала в туре, вели себя очень надменно, несмотря на их нейтральный статус. По словам 21-летней киевлянки, против россиян было очень сложно играть в начале полномасштабного вторжения.

25 января Международная федерация парусного спорта допустила российских и белорусских спортсменов к квалификации на Олимпиаду в Париже.

18 января стало известно, что спортсмены из России и Беларуси, которые получили олимпийские лицензии для выступления на Играх в Париже в нынешнем году, пройдут повторную проверку на соответствие условиям допуска к турниру. Она будет проведена с участием неназванных независимых организаций.

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