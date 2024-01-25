'Последний шанс'. World Sailing допустила Россию и Беларусь к Олимпиаде в Париже

Международная федерация парусного спорта допустила российских и белорусских спортсменов к квалификации на Олимпиаду в Париже, сообщает пресс-служба World Sailing. Тем, кто соответствует необходимым критериям отбора, будет разрешено участвовать в нейтральном статусе (AIN) на Олимпийских играх 2024 года, начиная с квалификационного соревнования регаты „Последний шанс", которое пройдет 20–27 апреля, и заканчивая олимпийской регатой в Марселе.

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Процесс подачи заявления на получение статуса AIN будет объявлен в соответствующее время. Критерии отбора будут включать все условия нейтрального участия, которые определил Международный олимпийский комитет (МОК).

В тоже время World Sailing продолжает рекомендовать спортсменам с российским или белорусским паспортом не допускать к участию в других соревнованиях или классах, кроме указанных выше.

"World Sailing по-прежнему искренне поддерживает парусное сообщество Украины в это невообразимо трудное время", – говорится в сообщении.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что спортсмены из России и Беларуси, которые получили олимпийские лицензии для выступления на Играх в Париже в нынешнем году, пройдут повторную проверку на соответствие условиям допуска к турниру. Она будет проведена с участием неназванных независимых организаций.

8 декабря 2023 года МОК допустил российских и белорусских спортсменов к ОИ-2024 года в нейтральном статусе. При этом речь идет только об индивидуальных видах программы, а сами атлеты должны соответствовать определенным критериям.

Президент МОК Томас Бах заявил, не боится бойкота Олимпийских игр-2024 со стороны Украины, несмотря на то, что вновь выступил за допуск на Игры в Париже представителей РФ и РБ.

10 декабря министр молодежи и спорта Украины Матвей Бидный признался, что Украина может бойкотировать Олимпиаду-2024. Игры пройдут в столице Франции с с 26 июля по 11 августа.

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