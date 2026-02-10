Итальянский сноубордист Ролан Фишналлер нарушил правила участия на Олимпийских играх 2026 года в Милане, выйдя на старт с изображением флага России на экипировке. 45-летний спортсмен при этом избежал любых санкций со стороны организаторов, которые не увидели в этом ничего плохого.

Фишналлер появился перед болельщиками в Италии в шлеме, на котором изображены несколько флагов разных стран. Среди них есть и символика страны-агрессорки, демонстрацию которой Международный олимпийский комитет (МОК) запретил на всех объектах ОИ-2026.

В ответе на запрос портала Tribuna.com в МОК не стали обвинять Фишналлера в нарушении правил, а приняли за основу позицию самого итальянца. "Что касается вашего вопроса о шлеме спортсмена, сообщаем, что на его шлеме изображены флаги стран, в которых он участвовал в Олимпийских играх", – оправдались в комитете.

Ситуация произошла на фоне того, как МОК запретили лидеру сборной Украины по скелетону Владиславу Гераскевичу выйти на Олимпиаде-2026 в шлеме с изображениями погибших от рук российской армии соотечественников.

Как сообщал OBOZ.UA, российская пропаганда создала фейковое видео о том, что украинцев на Олимпийских играх в Милане поселили "как можно дальше от нормальных людей".

