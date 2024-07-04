Встречалась с россиянами, но выбрала украинца: история любви звезды украинского тенниса, которая играет в свадебном платье

Первая ракетка Украины Марта Костюк, которая совершила сумасшедший камбэк в матче второго круга Уимблдона с австралийкой Дарьей Севилл (4:6, 7:6 (7:2), 6:4), подкупает не только своей игрой, но и нарядом. Оказалось, что в Англии киевлянка играет в копии своего свадебного платья. Сама церемония прошла осенью 2023 года на Кипре.

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OBOZ.UA решил вспомнить историю любви 19-й ракетки мира и рассказать о создании того самого платья Марты, которое покорило не только любителей тенниса.

Своего мужа Георгия спортсменка знает очень давно, а если быть точным, то с четырех лет. В детстве они вместе занимались теннисом в одном из киевских клубов. Однако парень решил не связывать профессию с теннисом и в конце концов уехал учиться в США. Тогда как Костюк быстро прогрессировала, начала играть профессионально и дошла до победы на юниорском Australian open.

"Мы не очень поддерживали связь с Георгием", – позднее признавалась Марта.

В это время Костюк сначала пару лет встречалась с российским теннисистом Алексеем Захаровым. Отношения начались, когда украинке было всего 15, а Захарову – 17 лет. Молодые люди ездили вместе отдыхать. Однако уже в 2020 году 18-летняя спортсменка рассказала о расставании с Алексеем.

"Первое – мы были очень много и часто на расстоянии. Второе – не готовы люди в таком раннем возрасте к таким серьезным отношениям", – позже рассказывала теннисистка.

При этом уже в 15 лет украинка сделала патриотичное заявление, что не считает уместным ездить на турниры в Россию после нападения 2014 года. И придерживалась этой позиции в дальнейшем.

После Захарова у Костюк недолго был еще один бойфренд из РФ, но эти очень короткие отношения перечеркнуло полномасштабное вторжение в феврале 2022 года: "К моменту начала войны мы даже были вместе. Но для меня сразу стало ясно, что эти отношения не могут существовать. И через неделю мы разошлись".

И, наверное, в один из самых тяжелых моментов, в жизнь Марты снова вошел Георгий, который сейчас занимается финансовым трейдингом. Своего возлюбленного Костюк показала своим подписчикам в социальных сетях в октябре 2022 года: "Мой парень – украинец, потому что украинцы – лучшие".

Оказалось, что когда теннисистка вернулась в Украину в 2022 году, Георгий, видимо, не терявший давнюю подругу из виду, позвал ее на свидание: "И, собственно так, это было все".

По словам Костюк, уже через пять месяцев отношений любимый сделал предложение.

"Мы просто проснулись вместе, и он такой: "Пойдем посмотрим на восход солнца". Это было очень странно, потому что обычно он любит спать. Но я только что вернулась из США и из-за джетлага еле спала, поэтому я подумала: "Хорошо, поехали", – рассказывала теннисистка о предложении в интервью Vogue.

"Это было очень красиво: мы поехали в то место в Киеве, где действительно видно весь город, и я снимала какое-то видео, а когда обернулась, он был там на одном колене", – вспоминала Костюк романтический момент на Владимирской горке.

Свадьбу запланировали на осень 2023 года на Кипре – как раз после окончания теннисного сезона. А вот создание того самого подвенечного платья Марта неожиданно доверила не профильному кутюрье, а главному дизайнеру спортивного бренда Wilson Джоэлю Майкалоффу.

Как призналась Костюк, на тот момент она понятия не имела, какой именно хочет наряд и что ей нравится.

"Хотелось чего-то очень простое, но в то же время такое, что запомнится. Я просто знала, что не хочу свадебное платье, которое весит 200 кг, или что-то настолько сложное или настолько хрупкое, что ты не можешь двигаться и не можешь наслаждаться пребыванием среди людей. Поэтому мы просто начали медленно, из ничего, формировать концепцию: что вы думаете по этому поводу, а что вы думаете об этом?", – вспомнила Костюк.

Первый образец был готов к сентябрю, а примерка состоялась в Китае, где Марта выступала на турнире. Именно там у спортсменки и дизайнера появилась идея двух платьев.

"Сначала мы планировали одно длинное платье, какое-то однотонное, но пока мы делали примерки, решили, что было бы круто иметь два: одно только для церемонии, а другое для афтепати, для ужина – более легкое, более удобное. Поэтому мы договорились, что верхнее платье для церемонии будет длинным и покрытым цветами, но все же немного прозрачным, а второе платье будет сочетанием такого же нижнего платья, но с простым, коротким, прозрачным белым платьем сверху", – рассказала Марта.

Свадьба будущей первой ракетки Украины состоялась 1 ноября на Кипре. А затем Марта и Wilson решили сохранить вариант свадебного мини-платья, которое застегивается на пуговицы, для Уимблдона. Только добавили встроенные шорты для мяча. Марта очень эффектно выходить на корт со всеми слоями, а потом снимает верхнюю накидку.

"Я думаю, что после окончания Уимблдона надену на это платье рамку и повешу его на стену", – призналась Костюк.

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