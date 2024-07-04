Украинская теннисистка сотворила фантастику на Wimbledon, отыгравшись с 4:6, 2:5. Видео

Первая ракетка Украины Марта Костюк (№19 WTA) добыла феноменальную победу на Открытом чемпионате Англии по теннису. Во втором круге 22-летняя киевлянка в трех сетах обыграла Дарью Севилл (№82 ​​WTA) из Австралии – 4:6, 7:6 (7:2), 6:4.

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Наша соотечественница неудачно начала встречу, отдав свою подачу в 5-м гейме, что в итоге стоило поражения в первой партии.

Кошмар продолжился и во втором сете. Костюк нервничала, допускала невынужденные ошибки, не могла наладить свою подачу и отдала три брейка.

Когда на табло было 2:5, Марта смогла перевернуть игру. Украинка в разгромном стиле сократила отставание до минимума, а при счете 5:6 ушла с матчбола. На тайбрейке представительница Австралии была разгромлена 2:7, и так и не смогла прийти в себя от шока.

В третьем сете имея психологическое преимущество, украинская теннисистка свою победу уже не упустила.

В социальных сетях болельщики не смогли сдержать эмоций, назвав случившееся невероятным.

В 1/18 финала Костюк 5 июля встретится с Мэдисон Кис (США, 12) и попробует взять реванш за поражение в прошлом году в третьем круге Wimbledon.

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