Исторический антирекорд. Сборная Украины отказалась стартовать и не вышла в финал на чемпионате мира по водным видам спорта

Мужская сборная Украины по плаванию не вышла на старт эстафеты 4×100 метров комплексным стилем в рамках последнего соревновательного дня чемпионата мира по водным видам спорта, который проходит в Сингапуре. Квалификация мужской эстафеты состоялась в воскресенье, 3 августа.

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Украина была заявлена на заплыв в составе Александра Желтякова, Владимира Лисовца, Дениса Кесиля и Владислава Бухова. Однако команда так и не появилась на дорожке, став одной из двух сборных, не вышедших на старт.

Впервые с 1994 года Украина завершила чемпионат мира без участия в финалах плавательной программы. Лучшие результаты "желто-синей" команды показали Владислав Бухов (13-й результат на 50 м вольным стилем) и Максим Овчинников (11-е место на 200 м брассом), но оба не смогли пробиться в топ-8.

На прошлогоднем чемпионате мира украинцы трижды выступали в финалах: Бухов стал чемпионом мира на 50 м вольным стилем. Михаил Романчук боролся награды на дистанции 800 и 1500 вольным стиле. На ЧМ в Сингапуре Михаил не участвовал – он не выступает после Олимпиады-2024.

За всю историю независимой Украины на чемпионатах мира по водным видам спорта национальная команда завоевала 21 медаль, из них восемь — "золото". Турнир в Сингапуре стал самым неудачным в истории выступлений сборной.

По итогам квалификации в финал прошли восемь сильнейших сборных. Лучшее время показали пловцы сборной США — 3:29.65. Следом финишировала команда с нейтральным статусом (NAB), уступив американцам 0.40 секунды. Третьими в финал прошли итальянцы (3:30.40), а замкнули топ-4 канадцы.

Полный список финалистов:

США — 3:29.65 NAB (нейтральные атлеты) — 3:30.05 Италия — 3:30.40 Канада — 3:30.86 Нидерланды — 3:31.07 Великобритания — 3:31.75 Франция — 3:32.35 Южная Корея — 3:32.54

Как сообщал OBOZ.UA, сборная Украины по плаванию на Играх-2024 установила исторический антирекорд Олимпиад.

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