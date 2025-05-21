Женская сборная Украины по теннису выиграла квалификацию в своей группе и впервые вышла в финальный турнир популярного Кубка Билли Джин Кинг-2025. В предыдущие три года попытки нашей команды преодолеть квалификационный раунд были безуспешными.

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Квалификационный отбор проходил с участием 18 сборных, разделенных на шесть групп. Наши девушки на кортах польского города Радом победили сборную Польшу - 3:0 и команду Швейцарии - 2:1. В состав украинской команды входили: Элина Свитолина, Марта Костюк, Екатерина Завацкая, сестры Людмила и Надежда Киченок.

Финальный турнир Кубка Билли Джин Кинг-2025 пройдет с 16 по 21 сентября на кортах китайского города Шэньчжэнь. Участие в нем примут сборные восьми стран. Это команды Китая (организатор турнира), Италии (действующий обладатель кубка), а также шесть сборных победительниц квалификации: Япония, Испания, Украина, Казахстан, США и Великобритания. Не преодолели квалификационный отбор сборные Канады, Румынии, Чехии, Бразилии, Словакии, Дании, Австралии, Колумбии, Польши, Швейцарии, Нидерландов и Германии.

Экспресс-комментарий первой ракетки Украины Элины Свитолиной: "Я рада, мы впервые в финале. Для меня это особенный момент. Считаю, это успех тенниса Украины. Спасибо Марте, Людмиле, Кате, Надежде - они достойно сражались за победу. Спасибо капитану нашей команды Илье Марченко, спасибо украинским болельщикам, которые активно нас поддерживали в Радоме. Финальный турнир в сентябре, постараемся успешно выступить на нем".

Назвали лучшим

Напомню, на чемпионате мира 2024 года по футзалу, который проходил в Узбекистане, сборная Украины впервые стала бронзовым призером. В полуфинале подопечные Александра Косенко уступили в упорной борьбе 2:3 шестикратным чемпионом мира - бразильцам. В матче за бронзовые медали наши ребята убедительно победили сборную Франции - 7:1, при этом шесть мячей в ворота соперников украинские футболисты забили во втором тайме.

Одним из лидеров нашей сборной был 20-летний Ростислав Семенченко. Организаторы турнира назвали его третьим топ-футболистом Мундиаля, он получил "Бронзовый мяч". И вот приятное сообщение. Впервые в истории номинации по версии международной премии Jako Futsal Awards, которая проводит свой опрос с 2004 года, лучшим молодым футболистом мира назвали как раз украинца Семенченко. С чем мы Ростислава и поздравляем!