Искусственный интеллект сделал прогноз на следующий бой 'Нового Усика'

ChatGPT, который является чат-ботом с генеративным искусственным интеллектом, разработанный компанией OpenAI, дал прогноз на бой между британским проспектом Мозесом Итаумой (12-0, 10 КО) и его соотечественником – бывшим претендентом на титул чемпиона мира Диллианом Уайтом (31-3, 21 КО). Поединок в рамках супертяжелого веса состоится 16 августа в Эр-Рияде (Саудовская Аравия)

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Для анализа предстоящего поединка была использована модель GPT-4 – это новая модель для ChatGPT, которая показывала еще более высокие результаты на ряде тестов, предназначенных для измерения интеллекта и знаний людей и машин.

Мозес Итаума (12–0, 10 КО)

Сильные стороны:

Молодость и скорость. Итауме всего 19 лет, и он значительно быстрее и мобильнее Уайта.

Итауме всего 19 лет, и он значительно быстрее и мобильнее Уайта. Физическая свежесть. Он не изношен боями, не имеет травм или длительных восстановлений.

Он не изношен боями, не имеет травм или длительных восстановлений. Сильный удар. 10 нокаутов в 12 боях – это свидетельство серьезного нокаутирующего потенциала.

10 нокаутов в 12 боях – это свидетельство серьезного нокаутирующего потенциала. Техническая база. Как для своего возраста, боксирует очень грамотно: держит дистанцию, работает джебом, избегает разменов.

Слабые стороны:

Отсутствие опыта. У него еще не было соперников такого уровня, как Уайт.

У него еще не было соперников такого уровня, как Уайт. Не проверен на выносливость. Пока не проводил полноценных 10-12 раундов.

Пока не проводил полноценных 10-12 раундов. Может перегореть. Психологическое напряжение от большого имени соперника и статуса главного события.

Диллиан Уайт (31–3, 21 КО)

Сильные стороны:

Огромный опыт. Дрался с топами дивизиона – Джошуа, Фьюри, Поветкин, Паркер.

Дрался с топами дивизиона – Джошуа, Фьюри, Поветкин, Паркер. Физическая сила. Умение навязать жесткий, "грязный" бокс, работать в клинчах.

Умение навязать жесткий, "грязный" бокс, работать в клинчах. Психологическая устойчивость. Уже проходил через большие арены, не боится давления.

Слабые стороны:

Изношенное тело. В 36 лет и после тяжелых поединков – заметное снижение реакции и выносливости.

В 36 лет и после тяжелых поединков – заметное снижение реакции и выносливости. Проблемы с подбородком. Был нокаутирован несколько раз – от Поветкина, Фьюри, Джошуа.

Был нокаутирован несколько раз – от Поветкина, Фьюри, Джошуа. Неактивность. Больше года без боев после положительного допинг-теста и дисквалификации.

Прогноз

Уайт будет пытаться навязать силовой бой, затянуть Итауму в поздние раунды, где тот еще не проверен. Но есть риск, что физически он просто не выдержит темпа и получит тяжелый удар в первой половине боя.

Вероятный результат: Победа Мозеса Итаумы техническим нокаутом в 4-6 раунде. Молодость, скорость и удар решат все, если Итаума не растеряется под давлением и не станет спешить.

Отметим, что британский экс-чемпион мира Тони Белью считает своего соотечественником Мозеса Итауму (12-0, 10 KO) наследником нашего непобедимого Александра Усика. По мнению эксперта, именно 20-летний Мозес займет нишу супертяжелого веса после ухода украинца на пенсию.

Тайсон Фьюри ранее назвал Итауму боксером, который способен заменить нынешних звезд, включая Усика.

Восхищенно отзывался о Мозесе и глава Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль аш-Шейх, окрестив его "супертяжем будущего".

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