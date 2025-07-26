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Искусственный интеллект сделал прогноз на следующий бой "Нового Усика"

Максим Иншаков
Спорт Oboz
2 минуты
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Искусственный интеллект сделал прогноз на следующий бой 'Нового Усика'

ChatGPT, который является чат-ботом с генеративным искусственным интеллектом, разработанный компанией OpenAI, дал прогноз на бой между британским проспектом Мозесом Итаумой (12-0, 10 КО) и его соотечественником – бывшим претендентом на титул чемпиона мира Диллианом Уайтом (31-3, 21 КО). Поединок в рамках супертяжелого веса состоится 16 августа в Эр-Рияде (Саудовская Аравия)

Видео дня

Для анализа предстоящего поединка была использована модель GPT-4 – это новая модель для ChatGPT, которая показывала еще более высокие результаты на ряде тестов, предназначенных для измерения интеллекта и знаний людей и машин.

Искусственный интеллект сделал прогноз на следующий бой "Нового Усика"

Мозес Итаума (12–0, 10 КО)

Сильные стороны:

  • Молодость и скорость. Итауме всего 19 лет, и он значительно быстрее и мобильнее Уайта.
  • Физическая свежесть. Он не изношен боями, не имеет травм или длительных восстановлений.
  • Сильный удар. 10 нокаутов в 12 боях – это свидетельство серьезного нокаутирующего потенциала.
  • Техническая база. Как для своего возраста, боксирует очень грамотно: держит дистанцию, работает джебом, избегает разменов.

Слабые стороны:

  • Отсутствие опыта. У него еще не было соперников такого уровня, как Уайт.
  • Не проверен на выносливость. Пока не проводил полноценных 10-12 раундов.
  • Может перегореть. Психологическое напряжение от большого имени соперника и статуса главного события.
Искусственный интеллект сделал прогноз на следующий бой "Нового Усика"

Диллиан Уайт (31–3, 21 КО)

Сильные стороны:

  • Огромный опыт. Дрался с топами дивизиона – Джошуа, Фьюри, Поветкин, Паркер.
  • Физическая сила. Умение навязать жесткий, "грязный" бокс, работать в клинчах.
  • Психологическая устойчивость. Уже проходил через большие арены, не боится давления.

Слабые стороны:

  • Изношенное тело. В 36 лет и после тяжелых поединков – заметное снижение реакции и выносливости.
  • Проблемы с подбородком. Был нокаутирован несколько раз – от Поветкина, Фьюри, Джошуа.
  • Неактивность. Больше года без боев после положительного допинг-теста и дисквалификации.
Искусственный интеллект сделал прогноз на следующий бой "Нового Усика"

Прогноз

Уайт будет пытаться навязать силовой бой, затянуть Итауму в поздние раунды, где тот еще не проверен. Но есть риск, что физически он просто не выдержит темпа и получит тяжелый удар в первой половине боя.

Вероятный результат: Победа Мозеса Итаумы техническим нокаутом в 4-6 раунде. Молодость, скорость и удар решат все, если Итаума не растеряется под давлением и не станет спешить.

Отметим, что британский экс-чемпион мира Тони Белью считает своего соотечественником Мозеса Итауму (12-0, 10 KO) наследником нашего непобедимого Александра Усика. По мнению эксперта, именно 20-летний Мозес займет нишу супертяжелого веса после ухода украинца на пенсию.

Искусственный интеллект сделал прогноз на следующий бой "Нового Усика"

Тайсон Фьюри ранее назвал Итауму боксером, который способен заменить нынешних звезд, включая Усика.

Восхищенно отзывался о Мозесе и глава Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль аш-Шейх, окрестив его "супертяжем будущего".

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