Искусственный интеллект ответил, забьет ли Месси в финале ЧМ-2026

Сборная Аргентины сыграет с командой Испании в финале чемпионата мира по футболу 2026 года. "Небесно-голубые", которые на поля США, Мексики и Канады отстаивают звание действующего победителя первенства планеты, и "фурия роха" сразятся в воскресенье, 19 июля.

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Поединок принимает стадион в Нью-Йорке. OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию финала ЧМ-2026 Испания – Аргентина. Время начала – 22:00.

Искусственный интеллект Gemini корпорации Google выразил уверенность, что звезда аргентинцев Лионель Месси скорее отличиться результативной передачей, чем забитым голом. Нейросеть предполагает, что отличиться один из лидеров списка лучших бомбардиров турнира может только со стандартного положения.

"Месси не проведет весь матч на позиции чистого нападающего. Скорее всего, он выступит в роли организатора атак, поэтому ассист выглядит даже более вероятным, чем гол. Однако, если Аргентина заработает пенальти или опасный штрафной вблизи ворот Испании – Лео вряд ли упустит свой шанс. Общая вероятность именно его гола в основное или дополнительное время оценивается примерно в 35-40 %", – считает ИИ.

В свою очередь эксперты GGBET оценивают шансы команд в матче Испания – Аргентина так: коэффициент на победу номинальных хозяев – 2,31, на победу аргентинцев – 3,54. Кто будет сильнее – выбирай свой вариант на ggbet.ua. Все будет GG!

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