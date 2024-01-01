Главный фаворит: букмекеры оценили шансы Украины выйти на Евро-2024

Сборная Украины считается явным фаворитом стыковых матчей пути В Лиги наций за право сыграть на чемпионате Европы будущего года. Команда Сергея Реброва сыграет в полуфинале плей-офф квалификации к континентальному первенству с Боснией и Герцеговиной, а в случае успеха встретится с победителем пары Израиль – Исландия.

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Букмекеры уже определили украинцев как главных фаворитов "пульки". Ставки на то, что именно "сине-желтые" выиграют путевку на чемпионат в Германии, принимаются с коэффициентом 2,10. Далее с большим отрывом расположились боснийцы, на выход которых на Евро предлагается котировка 4,00.

Показатели на итоговый триумф израильтян в пути В плей-офф отбора Европы-2024 достигают уровня 4,50. А главными аутсайдерами являются финны, индекс на которых равен 6,00.

Украинцы имеют самое большое превосходство над соперниками из всех трех фаворитов "пулек". Другими самыми вероятными участниками Евро названы сборные Польши и Греции.

Ранее Европейский футбольный союз (УЕФА) провел жеребьевку финальной части Евро-2024. Украинцы приняли участие в церемонии и уже узнали, с кем могут сыграть на групповом этапе, если пробьются на первенство.

Как сообщал OBOZ.UA, главный тренер сборной Боснии и Герцеговины Саво Милошевич признался, что не очень доволен итогами жеребьевки стыковых матчей отбора Евро-2024.

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