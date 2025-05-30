Искусственный интеллект назвал точные минуты, на которых будут забиты голы в финале Лиги чемпионов-2025
Французский "Пари Сен-Жермен" и итальянский "Милан" в субботу, 31 мая, сойдутся в главном матче европейского клубного сезона – финале Лиги чемпионов. Для команд это будет первое очное противостояние в истории, что добавляет поединку еще более закрученной интриги.
Встречу принимает стадион "Альянц Арена", на котором выступает мюнхенская "Бавария". OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию финала Лиги чемпионов-2025 ПСЖ – "Интер". Время начала – 22:00 по киевскому времени.
Искусственный интеллект Grok социальной сети Х, ранее известной как Twitter, также прогнозирует победу парижан в основное время. По его мнению, поединок завершится со счетом 2:1 в пользу ПСЖ.
При этом он твердо уверен, что счет в матче будет открыт фаворитами уже до середины первого тайма. Миланцы отыграются после перерыва, а решающий гол будет оформлен незадолго до финального свистка.
"Прогнозируемый счет: ПСЖ победит со счетом 2:1 с голами примерно на 20-й (ПСЖ), 65-й ("Интер") и 85-й (ПСЖ) минутах", – поделился своими раскладами ИИ.
Как сообщал OBOZ.UA, искусственный интеллект Grok сделал на прогноз на результаты киевского "Динамо" в квалификации к новому розыгрышу Лиги чемпионов.
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