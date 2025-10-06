'Им нечего делать в команде': Маркевич раскритиковал Реброва за вызов игроков 'Динамо' в сборную Украины

Бывший главный тренер харьковского "Металлиста" и "Днепра" Мирон Маркевич был удивлен решением наставника сборной Украины Сергея Реброва вызвать на октябрьские матчи отбора к чемпионату мира-2026 футболистов киевского "Динамо" Николая Шапаренко и Владимира Бражко. По его словам, на сегодняшний день оба игрока находятся в посредственной форме и вряд ли повлияют на результаты поединков с Исландией и Азербайджаном.

Такое мнение Маркевич выразил в комментарии сайту Meta.ua. 74-летний специалист, который возглавлял "сине-желтых" в нескольких матча в 2010 году, также не смог объяснить, по какой причине Ребров не очень часто задействует новичков и дебютантов в сборной.

"Это решение наставника, он отвечает за результат. Наверняка Сергей Ребров ставит тех, в кого больше верит. Трудно сказать, как новые игроки поведут себя, когда сверху давит результат. В ключевом матче должны выходить на поле те исполнители, которые с игровой практикой и уверены в себе. Шапаренко и Бражко? Тут я согласен, им сейчас нечего делать в национальной команде. Они не готовы, это однозначно. Чудо будет, если они себя проявят", – сказал Маркевич.

Отметим, что накануне Ребров вызвал в сборную абсолютного дебютанта – 23-летнего полузащитника житомирского "Полесья" Владислава Велетня.

Напомним, что национальная команда неудачно стартовала в отборе ЧМ-2026. "Сине-желтые" в первом матче проиграли Франции, а затем упустили победу над Азербайджаном.

Как сообщал OBOZ.UA, главный тренер сборной Украины Сергей Ребров может покинуть команду уже в октябре и оказаться в греческом "Панатинаикосе".

